Aficionado de Irak se enamora de México; rumbo al Mundial 2026

Ahmed Husam demostró que su pasión por el futbol y por su país no tiene fronteras. El aficionado salió de Irak y cruzó literalmente medio mundo para vivir en Monterrey un momento que puede cambiarlo todo para su selección… y para su gente. Este martes 31 de marzo, su selección se medirá a Bolivia por un boleto al Mundial 2026.

El viaje no fue sencillo. Todo comenzó en Bagdad. Turquía… Estambul… Seattle… Utah… Dallas… hasta finalmente llegar a Monterrey. Aeropuertos saturados, escalas interminables y largas horas de traslado pusieron a prueba algo más fuerte que el cansancio: su pasión.

Irak se mide a Bolivia por un boleto al Mundial 2026 Reuters

“Para ser honesto no tengo idea. Sé que son un par de miles, pero no estoy seguro de cuánto exactamente...Pero no pensé tanto en el dinero como me hubiera gustado. Estaba pensando en clasificar a la Copa del Mundo, y quería estar aquí y vivir el momento”.

Hoy, Ahmed está a 90 minutos de algo que va mucho más allá del futbol.

“Siempre voy a recordar este viaje...No importa lo que pase. Si perdemos o ganamos, voy a estar feliz de haber estado ahí por mi equipo. Porque incluso si llegamos a perder...Me sentiría muy bien porque estuve ahí apoyándolos pase lo que pase. Y si ganamos, voy a vivir un momento que nunca voy a olvidar en mi vida”.

Porque para él… esto también es esperanza. “Han pasado como 40 años, y necesitamos esto, ya sabes, especialmente ahora, con lo que está pasando la gente en mi país. Queremos celebrar… porque con el futbol, sin importar lo que pase, te olvidas de todo. Eso te da alegría a ti, a tus amigos, a tu familia…”.

Y en medio de ese viaje, encontró algo que no esperaba. Lejos de los prejuicios, descubrió un país distinto… “Mucha gente dudó al principio en venir a México; piensan que no es tan seguro y todo eso. Pero yo no pensé así”.

“Cuando vinimos aquí, vine para ver un partido de futbol y apoyar a mi equipo, ¿sabes? Pero encontramos una familia, encontramos amor. La gente aquí es increíble. El apoyo que hemos recibido de la gente mexicana es algo increíble”, dijo.