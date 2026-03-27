México estrenará el jersey blanco ante Portugal en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana enfrentará a Portugal este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, partido que quedará en la posteridad y en el que el combinado Tricolor estrenará su jersey blanco; los lusitanos lucirán de rojo.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México volverá al Estadio Azteca luego de haber disputado compromisos en el resto de la República y, ni siquiera el impedimento de dejar el coche en el estacionamiento, impedirá que más de 90,000 aficionados asistan a la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Y para este sábado 28 de marzo, no solamente se estará inaugurando una nueva página en la historia del Azteca, ya que la Selección Mexicana estrenará la playera blanca presentada días atrás, misma que usarán durante alguno de los compromisos del Mundial 2026; posiblemente ante el conjunto europeo, ya que el Tri será visitante administrativo.

* El portero utilizaría el jersey morado, mismo que -hasta el momento- no se ha utilizado en algún compromiso del Tri.

A unas cuantas horas del compromiso el Estadio Azteca luce espectacular y se declara listo para recibir a miles de aficionados en sus tribunas, sin embargo, las adecuaciones se mantendrán a lo largo de las siguientes semanas, para cumplir cabalmente con cada una de las características que exige FIFA para una Copa del Mundo.

La playera verde de México regresará pronto, ya que esta Fecha FIFA el Tri la cerrará enfrentando a Bélgica en el Soldier Field de Chicago el próximo martes 31 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Posible alineación de México Vs Portugal

Tras la conferencia de prensa de Javier Aguirre, en donde destacó el compromiso de cada uno de los futbolistas que ha sido seleccionado durante su proceso, no se reveló oficialmente el nombre de alguno de los futbolistas que estarían de inicio.

Pese a ello, estos son los jugadores que estarían entonando el Himno de México y arrancando el compromiso ante la ovación de un Estadio Azteca que promete ser protagonista de una noche mágica.

Este sería el XI de México ante Portugal:

Portero / Raúl ‘Tala’ Rangel.

Defensas / Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas / Erik Lira, Carlos Rodríguez y Álvaro Fidalgo.

Delanteros / ‘Piojo’ Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Álvaro Fidalgo viviría sus primeros minutos con México Vs Portugal. Mexsport

BFG