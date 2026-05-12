Vikings serían el rival sorpresa de 49ers en México

La NFL sigue revelando detalles de su calendario internacional para 2026, pero una de las mayores sorpresas ya habría comenzado a filtrarse rumbo al esperado regreso de la liga a México.

Todo apunta a que los Minnesota Vikings serán el rival de los San Francisco 49ers en el partido que se disputará en la cancha del Estadio Banorte el próximo domingo 22 de noviembre, dentro de la Semana 11 de la temporada y en horario estelar del Sunday Night Football.

Aunque la NFL hará oficial el anuncio completo de sus partidos internacionales este miércoles por la mañana, distintas filtraciones comenzaron a perfilar el choque entre dos equipos contendientes de la Conferencia Nacional, en un encuentro que además podría tener implicaciones importantes rumbo a los playoffs.

Hace semanas, la propia oficina de la NFL en México confirmó que los San Francisco 49ers serían el equipo local administrativo para el regreso de la liga a la Ciudad de México, por lo que durante meses surgieron rumores sobre posibles rivales como los Miami Dolphins o los Las Vegas Raiders.

Sin embargo, la aparición de los Minnesota Vikings como posible rival terminó por modificar completamente el panorama esperado para el partido en territorio mexicano y abriría la puerta para un duelo entre dos franquicias con aspiraciones reales de playoffs.

Además, la presencia de los Minnesota Vikings tendría un componente estratégico para la propia NFL, ya que la franquicia busca expandir su presencia internacional. Hasta ahora, los derechos de comercialización global del equipo únicamente están asignados al mercado del Reino Unido, por lo que México representaría una nueva oportunidad para crecer dentro del mercado latinoamericano.

El duelo marcaría el sexto partido oficial de temporada regular de la NFL en México y también el regreso del futbol americano profesional estadounidense a la cancha del antiguo Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte.

Para los San Francisco 49ers no será una visita cualquiera. La franquicia californiana disputó el primer juego oficial de NFL en México en 2005 y también protagonizó el más reciente celebrado en 2022.

En contraste, sería la primera ocasión que los Minnesota Vikings jueguen un partido oficial en territorio mexicano, algo que convertiría el encuentro en un nuevo capítulo dentro de la expansión internacional de la liga.

Las filtraciones también comenzaron a revelar el resto de la Serie Internacional de la NFL para la próxima campaña, la cual tendría un total de 9 partidos oficiales fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con diversos reportes en Estados Unidos, la actividad en Londres arrancaría en la Semana 4 con el duelo entre los Indianapolis Colts y los Washington Commanders, seguido en la Semana 5 por el choque entre los Jacksonville Jaguars y los Philadelphia Eagles.

La capital británica cerraría su participación en la Semana 6 con otro encuentro de los Jacksonville Jaguars, ahora frente a los Houston Texans, consolidándose como una de las sedes más importantes del calendario internacional.

Posteriormente, la gira europea continuaría en París con el enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, mientras que Múnich recibiría el partido entre los New England Patriots y los Detroit Lions.

Más allá de las filtraciones, la NFL ya confirmó algunos encuentros históricos para el calendario internacional de 2026, incluyendo el debut oficial de la liga en Australia y Sudamérica.

La temporada abrirá con el primer partido oficial de NFL en Australia, donde los San Francisco 49ers enfrentarán a los Los Angeles Rams en Melbourne durante la Semana 1.

Posteriormente, la liga tendrá también su primer partido oficial en Sudamérica con el choque entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys en Río de Janeiro, además del encuentro confirmado en Madrid entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.

Será este miércoles, durante el programa Good Morning Football de NFL Network, cuando finalmente se confirme si México tendrá un inesperado choque entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers para el regreso de la NFL a la capital del país.