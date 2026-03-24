Portugal presenta su nueva playera: ¿La estrenarán contra México en el Estadio Azteca?

La expectativa por la reinauguración del Estadio Azteca crece cada día más, y no solo por las remodelaciones del coloso de Santa Úrsula, sino por los invitados de lujo que pisarán la cancha. La selección de Portugal sacudió las redes sociales al presentar de forma oficial su playera de local para el proceso del Mundial 2026, una pieza que marca el inicio de una nueva era tras el histórico cambio de patrocinio y marca deportiva.

Cristiano Ronaldo con el nuevo jersey de Portugal. Foto de: Puma Football

Aunque la afición mexicana recibió la noticia con un sabor agridulce debido a que Cristiano Ronaldo no viajará a la Fecha FIFA por una lesión que lo dejó fuera de la convocatoria, el 'Bicho' fue el protagonista principal de la campaña de lanzamiento. El combinado europeo se prepara para medir fuerzas contra la Selección Mexicana de Javier Aguirre, en un duelo que servirá para probar el uniforme que busca capturar la esencia de la nación lusa a través de conceptos marinos.

UN DISEÑO TRADICIONAL Y OTRO INSPIRADO EN EL OCÉANO... ¿CUÁNTO CUESTAN?

La para su otra camiseta los portugueses dejaron atrás lo convencional. El jersey de visitante destaca por una base en color blanco que integra sutiles detalles en verde laguna, simulando el movimiento de las olas. Según los diseñadores, esta textura busca reflejar la fluidez y el estilo de ataque que caracteriza al futbol portugués. Por otro lado, la playera de local mantiene el rojo intenso, pero añade líneas horizontales modernas y vivos verdes en el cuello, rompiendo con los esquemas que la selección utilizó durante las últimas dos décadas.

Para los coleccionistas y fans en México que buscan adquirir estas prendas, los costos varían según la tecnología de la tela. Aquí te compartimos los precios de la playera de Portugal convertidos a moneda nacional (según el tipo de cambio actual):

Jersey de visitante de Portugal. Foto de: Puma Football

Versión Jugador (Professional): Aproximadamente $2,715 pesos .

Aproximadamente . Versión Aficionado (Fan): Cerca de $1,810 pesos .

Cerca de . Versión Infantil: Alrededor de $1,450 pesos.

¿QUÉ PLAYERA USARÁ PORTUGAL CONTRA LA SELECCIÓN MEXICANA?

La logística para el encuentro en el Estadio Azteca aún guarda una incógnita: ¿Cuál de los dos uniformes lucirán los lusitanos en la CDMX? La decisión final quedó sujeta a la vestimenta que elija el Tri. Si el equipo de Javier Aguirre decide saltar al campo con su clásica playera verde, Portugal tendrá la oportunidad de estrenar oficialmente su jersey blanco de visitante.

Los jerseys de local y visitante de Portugal. Foto de: Puma Football

Sin embargo, si la Selección Mexicana opta por usar su reciente uniforme alternativo (también en color blanco), los europeos saltarán a la cancha con la tradicional vestimenta roja. Esta misma situación administrativa ocurrirá en su duelo contra Estados Unidos, donde la combinación de colores de los norteamericanos definirá si la indumentaria inspirada en el océano debuta en esta gira o deberá esperar hasta los partidos oficiales de la UEFA Nations League. Lo que es un hecho es que, con o sin CR7 en el campo, la elegancia de la escuadra portuguesa engalanará la reapertura del máximo recinto del futbol en México.