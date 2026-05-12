VIDEO: Jugador sufre terrible lesión en el futbol de Honduras; sus compañeros lloraron

El mundo del deporte experimentó un momento de absoluto pánico este fin de semana. En las redes sociales se viralizó un video donde un jugador sufrió una terrible lesión en el futbol de Honduras. La crudeza de las imágenes paralizó a los espectadores y generó una ola de reacciones llenas de angustia a nivel internacional. Las escenas muestran cómo la alegría de un partido regular se transformó en una auténtica pesadilla en cuestión de segundos.

Once titular del Motagua ante Olancho FC. Foto de X: @MOTAGUAcom

EL MINUTO QUE CONGELÓ LOS CORAZONES EN LA CANCHA

Todo ocurrió durante el duelo de liga entre el Motagua y el Olancho FC. El reloj marcaba el minuto 56 y el encuentro fluía con la intensidad típica del balompié centroamericano. En ese instante, el experimentado brasileño Romario Da Silva corrió para disputar el esférico contra el atacante rival, Marlon 'Machuca' Ramírez. En su afán por cortar el avance ofensivo, el sudamericano cruzó el cuerpo, pero su zapato izquierdo quedó trágicamente clavado en el césped.

La inercia de la jugada lo obligó a intentar recomponer el paso. Sin embargo, al volver a pisar la grama, su cuerpo colapsó de manera inevitable. La articulación no soportó el peso. Las tomas de televisión captaron el momento exacto en el que el pie del atleta quedó colgando de forma antinatural, revelando el hueso a través de la calceta. Este video causó un fuerte impacto entre los internautas, quienes todavía no logran asimilar la gravedad de este evento fortuito dentro de la cancha.

LÁGRIMAS, INCERTIDUMBRE Y UN TRIUNFO CON SABOR AMARGO

El dramatismo escaló rápidamente cuando los demás futbolistas se acercaron para auxiliar a su colega. Al ver la magnitud de la terrible lesión, el terror se apoderó de los rostros de los presentes. Compañeros de equipo como Jorge Serrano, Óscar Discua y Rodrigo de Olivera no pudieron contener la emoción y derramaron lágrimas en pleno terreno de juego. El shock fue total, demostrando que la salud del ser humano siempre supera cualquier rivalidad deportiva.

Motagua dedicó el triunfo a Romario Da Silva. Foto de X: @MOTAGUAcom

A sus 36 años, el mediocampista carioca era una pieza inamovible y fundamental en el esquema del Motagua, club al que llegó a principios de este mismo año. Ahora, el veterano de las canchas enfrentará una recuperación extensa que seguramente lo marginará de la actividad profesional por el resto del 2026. La tristeza invadió al vestuario entero, cambiando por completo el ambiente del torneo.

A pesar del duro golpe anímico, el árbitro reanudó las acciones y el compromiso llegó a su fin. La escuadra azul amarró una sólida victoria de 2-0 frente a su oponente, pero nadie festejó. Los jugadores dedicaron este triunfo a su compañero caído, enviándole fuerza para la difícil etapa que le espera. Mientras tanto, el clip de la tragedia deportiva sigue circulando, sirviendo como un crudo recordatorio de los riesgos físicos que conlleva el futbol de alto rendimiento.