¡Ir al Azteca sin auto! Así será el caótico México vs Portugal con el que se reinaugura el estadio

La reapertura del Estadio Banorte, antes llamado Azteca, para el partido entre México y Portugal no solo marcará el regreso del futbol al histórico Coloso de Santa Úrsula, sino también un cambio radical en la movilidad para los aficionados, pues no habrá estacionamiento disponible y el acceso será completamente distinto a lo habitual.

Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que no se permitirá el ingreso de vehículos particulares en las inmediaciones del inmueble, como parte de un operativo diseñado para priorizar el transporte público y evitar el colapso vial en la zona sur de la capital.

La medida es contundente. No solo se cerrará el estacionamiento del inmueble, sino que también se restringirá el acceso vehicular en un perímetro de aproximadamente un kilómetro alrededor del estadio, lo que significa que la última parte del trayecto deberá hacerse caminando, sin excepción para la mayoría de los asistentes.

El plan contempla limitaciones para servicios de transporte por aplicación, que no podrán ingresar a la zona cercana al inmueble, obligando a los aficionados a descender en puntos establecidos y completar el recorrido a pie.

Las autoridades capitalinas restringirán los accesos a la zona del nuevo Estadio Banorte, antes conocido como Azteca. X: @GrupoOllamani

Ante este escenario, el gobierno capitalino implementó un esquema de movilidad alternativo que incluye transporte gratuito desde distintos puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos destacan zonas como Auditorio, Polanco, Santa Fe, Chapultepec y el Centro Histórico, desde donde saldrán unidades especiales rumbo al estadio.

Además, se habilitarán estacionamientos remotos en lugares como el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags y el Parque Ecológico de Xochimilco. Desde estos puntos, los aficionados podrán dejar su vehículo y abordar transporte sin costo que los llevará directamente al Coloso de Santa Úrsula.

Otra alternativa clave será el uso del Tren Ligero, que conecta con la estación Estadio Azteca y se perfila como una de las opciones más eficientes para llegar al partido.

Sin embargo, no todos estarán sujetos a estas restricciones. Los únicos con acceso al estacionamiento del estadio serán los palcohabientes, invitados especiales, personal operativo y miembros de la Federación Mexicana de Futbol.

Este operativo será un ensayo rumbo al Mundial de 2026, donde se espera replicar esquemas similares de movilidad para eventos de alta demanda. La intención es clara: reducir el uso del automóvil y fomentar alternativas más sostenibles y ordenadas.

La experiencia de asistir al Estadio Azteca está cambiando, y el México vs Portugal será la primera prueba de un modelo que podría redefinir la manera en que los aficionados viven el futbol en la capital.