El Estadio Azteca luce espectacular, a horas de su reinauguración

El Estadio Azteca está a unas horas de ser reinaugurado con miras a organizar su tercer Mundial de futbol. El duelo entre México y Portugal será el primer ensayo de cara al torneo, que iniciará el próximo 11 de junio de 2026, cuando los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre reciban a Sudáfrica, en punto de la 1 de la tarde.

“El marco en el Azteca el sábado va a ser el mejor ensayo, es lo más parecido a lo que va a pasar el 11 de junio. Estoy con mucha ilusión porque el escenario va a ser espectacular, ya se siente el ambiente mundialista, ya estamos, este es el último tramo de preparación para el Mundial”, dijo Javier ‘El Vasco’ Aguirre.

"Estoy con unas ganas de que llegue el sábado, estar en el estadio con un rival de primer nivel, y vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias, estamos muy ilusionados todos”, agregó.

Para Javier ‘El Vasco’ Aguirre es un orgullo estar defendiendo la playera y toda una nación en casa, con su raza.

“Sí fui al Azteca y está hermoso, la cancha está primorosa, una fiesta. Somos unos privilegiados en la apertura del Banorte, con tu afición y con el tamaño del rival. Estas instalaciones son magníficas”, dijo.

En días anteriores, el Estadio Azteca pasó diferentes pruebas, tanto de iluminación como de sonido. Asimismo, se reveló cómo fue el proceso en el cambio de césped.

El partido entre México y Portugal comenzará a las 19:00 horas.