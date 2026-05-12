Iker Casillas rechaza regreso de Mourinho al Real Madrid

Iker Casillas volvió a colocar el foco sobre el entorno del Real Madrid, luego de manifestarse públicamente en contra de un posible regreso de José Mourinho al banquillo merengue rumbo a la próxima temporada, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el club blanco.

El conjunto madridista vive uno de sus momentos más complicados en los últimos años. Entre polémicas internas, decisiones cuestionadas en la planeación deportiva y algunos fichajes que no han respondido a las expectativas, el club acumula ya dos temporadas consecutivas sin levantar títulos, algo que ha incrementado la presión sobre la directiva encabezada por Florentino Pérez.

En medio de ese escenario comenzó a tomar fuerza la versión sobre un posible retorno de Mourinho, técnico portugués que dirigió al equipo entre 2010 y 2013 y que dejó una etapa marcada tanto por los resultados como por la tensión dentro del vestidor.

Sin embargo, la posibilidad no convence a todos dentro del madridismo. Uno de los que dejó clara su postura fue Iker Casillas, considerado por muchos aficionados como el mejor portero en la historia del club.

A través de su cuenta de X, el ex capitán merengue lanzó un mensaje directo en el que dejó claro que, aunque respeta la trayectoria del estratega portugués, no considera que sea la mejor opción para encabezar el nuevo proyecto del equipo blanco.

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más”, escribió Casillas.

Las palabras del ex arquero no pasaron desapercibidas debido al historial que ambos compartieron durante la etapa de Mourinho en el club. La relación entre el entrenador portugués y Casillas fue deteriorándose con el paso del tiempo, especialmente durante el punto más intenso de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona.

Uno de los temas que generó fricción fue la cercanía de Casillas con varios futbolistas blaugranas, con quienes coincidía constantemente en la selección española campeona del mundo y de Europa. Esa situación nunca terminó de agradarle a Mourinho, quien buscaba mantener una postura mucho más confrontativa frente al Barcelona.

La tensión terminó explotando en diciembre de 2012, cuando Mourinho decidió enviar al banquillo a Casillas, entonces capitán y símbolo del madridismo, para darle la titularidad a Antonio Adán.

Meses después, el club fichó al arquero Diego López procedente del Sevilla para cubrir la lesión de Casillas. Aunque el histórico guardameta se recuperó físicamente, Mourinho mantuvo a López como titular, decisión que terminó por fracturar definitivamente la relación entre ambos.

Ahora, a más de una década de aquella etapa, el posible regreso del portugués vuelve a dividir opiniones dentro del entorno madridista, justo cuando el club busca recuperar protagonismo tras dos campañas lejos de los títulos.