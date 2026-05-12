Gimnastas olímpicas mexicanas denuncian maltrato psicológico y falta de apoyo de su federación

Integrantes del conjunto mexicano de gimnasia rítmica que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 denunciaron maltrato psicológico, falta de respuesta institucional y temor a ser excluidas de futuros procesos de selección, en un video difundido en redes sociales.

Adirem Tejada Amaro, Julia Gutiérrez Pereyra y Dalia Alcocer Piña (las tres oriundas de Yucatán) y Kimberly Salazar (de Tamaulipas) grabaron el pronunciamiento antes de un entrenamiento, dirigido a la Federación Mexicana de Gimnasia, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y al Comité Olímpico Mexicano (COM).

"Ya no podemos seguir guardando silencio. Somos atletas pero también somos humanos. Y al día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro", señaló Kimberly Salazar. "Decidimos alzar la voz no solo por nosotras sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva", agregó Dalia Alcocer.

Las gimnastas indicaron que buscaron apoyo en las instituciones antes de hacer pública su situación. "Por parte de Conade hemos tenido respuestas favorables, pero desde la Federación Mexicana de Gimnasia aún no", afirmó Adirem Tejada. Las atletas señalaron que esperan obtener respuesta similar del COM.

El principal temor de las deportistas es quedar fuera del proceso clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, en 2026.

Tenemos miedo de ser sacadas en el proceso. Miedo de perder años de esfuerzo y trabajo. De no poder representar a nuestro país en próximas competencias", agregó Julia Gutiérrez. La atleta también mencionó el riesgo de no volver a clasificar a unos Juegos Olímpicos.

Las atletas cerraron su mensaje con un llamado directo a las autoridades del deporte mexicano. "Solo pedimos que las instituciones actúen con humanidad, responsabilidad y pensando en atletas como nosotras. Que nos escuchen, nos protejan y prioricemos quienes representamos a México", concluyó Dalia Alcocer.

La Federación Mexicana de Gimnasia no ha emitido un pronunciamiento en redes sobre el reclamo de las deportistas tricolores.