Armando González suma nuevo partido sin gol ante rival 'de Liguilla'

Chivas cayó 4-1 ante Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026 y Armando González se quedó sin anotar gol en el compromiso celebrado en el Volcán, sumando un partido más de Liga MX en donde no aparece ante el arco rival frente a un equipo que sería protagonista en la Liguilla.

En una tarde para el olvido por parte del Guadalajara, y en donde Ángel Correa bailó en la Sultana del Norte, Gabriel Milito y compañía no lograron imponer condiciones frente a una escuadra de Tigres que goleó y regresó a los sitios de Liguilla.

Sin crear oportunidades de cara al arco de Nahuel Guzmán, y sumando únicamente un disparo fuera del arco de Tigres, Armando González se sumó a la pesadilla que representó el compromiso ante Tigres.

Armando González suma 12 goles en el Clausura 2026 tras la Jornada 14 de la Liga MX. Mexsport

Sin anotar, El Otaku del gol se quedó estancado en 12 goles en el presente semestre igualando con Joao Pedro, quien el día de mañana disputará su compromiso correspondiente a la Jornada 14 ante Toluca en el Infierno.

Los 4 equipos que ‘secaron’ a Armando González

Solamente 4 equipos han logrado imponer a su zaga ante la potencia y calidad de Armando Hormiga González; tres de ellos terminaron con el triunfo en sus manos, Bravos fue el único que cayó ante el Rebaño:

Jornada 2 / FC Juárez 0-1 Chivas - martes 13 de enero.

Jornada 7 / Cruz Azul 2-1 Chivas - sábado 21 de febrero.

Jornada 8 / Toluca 2-0 Chivas - sábado 28 de febrero.

Jornada 14 / Tigres 4-1 Chivas - sábado 11 de abril.

* En el resto del Clausura 2026, Chivas y Amando González enfrentarán a Puebla, Necaxa y Xolos, donde el delantero podría anotar de nueva cuenta en busca de un nuevo campeonato de goleo en la Liga MX.

BFG