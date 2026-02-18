Jarren Durán batea los rumores; está concentrado en Medias Rojas de Boston

El mexicano Jarren Durán lo tiene claro, no importa en cuál posición sea colocado en el line up de los Medias Rojas, él sólo correrá.

La novena de Boston llega a los entrenamientos primaverales con exceso de jardineros rumbo al inicio de temporada de las Grandes Ligas. Los ganadores del Guante de Oro, Wilyer Abreu en el derecho y Ceddanne Rafaela en el central, parecen tener un lugar asegurado. La pradera izquierda sería para el prospecto, Roman Anthony. Entonces, se menciona que el manager Alex Cora, podría colocar como bateador designado a Durán.

Sería el bateador designado más rápido de la liga”, respondió Durán con ironía durante los entrenamientos de su equipo.

El seleccionado mexicano suma 82 robos en las últimas tres temporadas con Boston en las MLB.

Nunca llego con un rol asegurado. En el beisbol todo puede pasar. Sea lo que sea que necesiten de mí, voy a dar lo mejor”, expresó el pelotero, quien dijo desconocer los planes del manager y de la directiva.

Durán podría ser moneda de cambio para Medias Rojas

Jarren Durán, quien fue el Jugador Más Valioso en el Juego de Estrellas de 2024, también ha sido mencionado como una posible moneda de cambio para que Boston pueda reforzar otras necesidades del equipo, situación a la que tampoco le pone atención.

Mis padres me preguntan más que nadie, porque ellos ven esa información en las redes sociales, pero les digo que no sé nada”, expresó.

Reconoció que en 2023 aprendió del entonces cuarto jardinero Rob Refsnyder la importancia de mantenerse listo desde la banca, una mentalidad que podría trasladar a un nuevo rol.

Me enseñó a observar lanzadores, secuencias y a mantenerme activo. En cierto modo, le debo eso”, reconoció.

El jardín izquierdo no es una posición sencilla, especialmente en Fenway Park, un escenario conocido por sus ángulos impredecibles.

Es el jardín izquierdo más difícil de las Grandes Ligas. Los entrenamientos te ayudan a mejorar y seguiré trabajando”, explicó.

Mientras se define su futuro en el equipo, Jarren Durán reportará en los próximos días con la Selección Mexicana para jugar el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

*mcam