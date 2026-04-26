El mexicano Edgar Cadena triunfa en la última etapa de la Vuelta a Asturias

El ciclista mexicano Edgar Cadena, integrante de las filas del equipo Storck MRW Bau, obtuvo la victoria en la ruta de la 68ª Vuelta de Asturias. El competidor completó el recorrido y cruzó la línea de meta ubicada en la localidad de Vegadeo con una ventaja oficial de 26 segundos sobre el pelotón principal, asegurando de esta forma el primer lugar de la jornada en el territorio español tras ejecutar una fuga individual.

Dentro del grupo perseguidor que ingresó después del ciclista mexicano, finalizó el pedalista colombiano Nairo Quintana, quien retuvo el jersey de líder en la clasificación general de la competencia. Quintana mantuvo una distancia de medio minuto sobre el ciclista español Adriá Pericas, representante del equipo UAE Emirates.

Edgar Cadena en el podio de Asturias. Foto de X: @cxcling

La etapa abarcó un trayecto total de 157 kilómetros que inició en la población de Figueras. El diseño de la ruta incluyó condiciones topográficas de alta exigencia, destacando el ascenso al Alto de la Bobia, un puerto de primera categoría situado a 1,067 metros de altitud que presentó rampas con una pendiente del tres por ciento de inclinación durante 29 kilómetros. Posteriormente, los competidores enfrentaron el trayecto del Alto de Ouroso, catalogado de segunda categoría, el cual constó de 10 kilómetros de distancia y pendientes del cuatro por ciento.

EL DESARROLLO DE LA FUGA Y LOS PRIMEROS ASCENSOS

La carrera arrancó con la participación de 90 corredores que integraron un pelotón compacto durante los primeros 10 kilómetros del circuito. Tras superar este bloque inicial, comenzaron los intentos de separación encabezados por ciclistas como Urko Berrade, del equipo Kern Pharma, y Aimar Toledo, de la Selección Española sub 23. Estos primeros movimientos tácticos quedaron neutralizados rápidamente por el trabajo de persecución del grupo mayoritario.

Al cruzar la marca de los 20 kilómetros de ruta, se conformó una escapada integrada por siete pedalistas, entre los cuales figuraban Nil Gimeno, Iúri Leitao, Carlos García Pierna y Nicolás Alustiza. Este grupo de vanguardia trabajó de manera conjunta y estableció una diferencia máxima de tres minutos sobre el resto de los competidores al superar los primeros 50 kilómetros.

Sin embargo, cuando la distancia a la meta se redujo a 85 kilómetros, la escuadra Movistar Team tomó el control del pelotón principal. El equipo impuso el ritmo de persecución para proteger la posición del colombiano Nairo Quintana y recortó la desventaja de tiempo a poco más de un minuto antes de llegar a los ascensos finales del trayecto.

EL ATAQUE DEFINITIVO DEL CICLISTA MEXICANO

La dinámica de las posiciones cambió durante el ascenso al Alto de Ouroso. En esta zona montañosa, el corredor Carlos García Pierna ejecutó un ataque para separarse del resto de los fugados y continuó el camino sin compañía. Durante la fase de descenso de este puerto, el español sufrió una caída sobre el asfalto, pero logró reincorporarse a la bicicleta y mantuvo temporalmente la primera posición de la competencia.

Edgar Cadena cruzando la meta en Asturias. Foto de X: @cxcling

La definición de la jornada se desarrolló en las proximidades de Taramundi. Cuando restaban 28 kilómetros para la conclusión del trayecto, Edgar Cadena incrementó la velocidad, abandonó la formación del pelotón principal y dio alcance al líder de la prueba en la carretera.

Seis kilómetros después de establecer este contacto, exactamente a 22 kilómetros del cierre de la etapa en Vegadeo, el competidor mexicano dejó atrás a García Pierna para enfilarse hacia la meta en solitario. Edgar Cadena mantuvo el ritmo de pedaleo y completó el tramo final del recorrido sin que los perseguidores lograran recortar el margen de tiempo. Con este resultado, el representante del Storck MRW Bau no solo selló una victoria en la prueba, también registró su nombre en la lista de ganadores históricos de esta justa europea.