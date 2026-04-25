Ciclismo mexicano deslumbra: Édgar Cadena gana etapa en la Vuelta a Asturias

El ciclismo mexicano volvió a hacerse notar en Europa con una actuación de alto nivel: Edgar Cadena se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Asturias 2026, firmando una victoria en solitario que confirma su crecimiento competitivo en el circuito internacional.

Cadena, corredor del equipo continental Storck-Metropol Cycling, construyó su triunfo a partir de una lectura táctica impecable. En una jornada de 157 kilómetros entre Figueras y Vegadeo, el mexicano lanzó un ataque decisivo a falta de poco más de 20 kilómetros para la meta, despegándose de un grupo perseguidor y neutralizando previamente una fuga encabezada por el español Carlos García Pierna.

La ofensiva fue contundente. Después de conectar con la cabeza de carrera, Cadena cambió el ritmo y se marchó en solitario, abriendo una ventaja que el pelotón, controlado en gran parte por el Movistar Team, ya no pudo recortar. El mexicano cruzó la meta con 26 segundos de ventaja, consolidando una victoria que combina resistencia, estrategia y potencia en terreno montañoso.

La tercera jornada de la ronda asturiana no fue un trámite. El recorrido incluyó ascensos clave como el Alto de la Bobia (primera categoría) y el Alto de Ouroso (segunda), lo que fragmentó el pelotón y favoreció los movimientos ofensivos.

Cadena supo elegir el momento exacto para atacar, aprovechando el desgaste acumulado en los puertos y la vigilancia entre los favoritos de la general. Su movimiento no solo fue efectivo, sino también valiente, al lanzarse en solitario cuando aún restaba terreno exigente hasta la llegada.

El triunfo de Cadena es parte de una tendencia creciente del ciclismo mexicano en Europa, donde cada vez más corredores compiten y destacan en pruebas del calendario UCI. Su victoria en una carrera histórica como la Vuelta a Asturias -con casi un siglo de tradición- representa un impulso simbólico y deportivo para el país.

El resultado refuerza el papel de equipos continentales en el desarrollo de talento latinoamericano, ofreciendo plataformas competitivas donde corredores como Cadena pueden proyectarse hacia niveles superiores.

A pesar de la victoria del mexicano, la clasificación general se mantuvo sin cambios en la cima. El colombiano Nairo Quintana conservó el liderato tras finalizar con el grupo principal, sosteniendo una ventaja cercana a los 30 segundos sobre sus perseguidores directos de cara a la última etapa. Cadena se ubica en la sexta posición a 2:21 minutos.

Más allá del resultado puntual, la victoria de Cadena en Asturias representa un punto de inflexión en su trayectoria. Ganar en solitario, en terreno selectivo y ante rivales de experiencia internacional, envía un mensaje claro: México tiene un nuevo nombre para seguir de cerca en el ciclismo de ruta.