Mbappé, Haaland y Messi encendieron el Mundial; ¿responderá Cristiano en Houston?

El martes, el Mundial 2026 dejó de ser un torneo de futbol para convertirse en una pasarela de deidades caprichosas. En una ráfaga de noventa minutos por bando, Kylian Mbappé profanó el cementerio de los Giants en Meadowlands con dos zarpazos que silenciaron los murmullos sobre su declive; Erling Haaland irrumpió en Foxborough con la ligereza de un rinoceronte nórdico que descubre el océano, celebrando dos goles propios como quien tacha pendientes en una lista de compras; y Lionel Messi, flotando sobre el césped de Kansas City a una semana de cumplir los 39 años, firmó un triplete de autor frente a los ojos desorbitados de la dinastía Zidane. Tres astros, seis goles, un recordatorio brutal de que el destino del juego pertenece a los elegidos.

Durante unas horas, el Mundial pareció detenerse para mirar únicamente a ellos. El torneo que reúne a países, banderas y millones de historias individuales terminó reducido a una vieja pregunta que nunca desaparece: ¿qué ocurre cuando los mejores jugadores del planeta deciden apoderarse del escenario al mismo tiempo? La respuesta llegó en forma de goles. Mbappé recordó que su velocidad todavía puede romper defensas como si fueran puertas abiertas. Haaland confirmó que su relación con el área rival sigue siendo una especie de pacto privado ya que aparece, golpea y deja al rival intentando explicar cómo ocurrió. Messi, por su parte, hizo lo que lleva haciendo casi dos décadas al convertir lo extraordinario en algo que parece cotidiano.

La función, sin embargo, no ha terminado. Mientras Mbappé reclamaba el presente, Haaland estrenaba el futuro y Messi ampliaba una colección de milagros que ya no cabe en las vitrinas, Cristiano Ronaldo aguardaba en Houston como el último invitado de una fiesta que parecía organizada en su honor. Durante una década no disputó un partido oficial en Estados Unidos. El reloj avanzó, aparecieron nuevas estrellas, cambiaron generaciones enteras de futbolistas y hasta el debate sobre el mejor de todos los tiempos encontró nuevas estaciones. Pero Cristiano siguió ahí, resistiendo el desgaste con la obstinación de quien considera la edad una sugerencia y no una sentencia.

El futbol que alguna vez fue dominado por Messi y Cristiano empezó a preparar el relevo con nuevos protagonistas. Mbappé llegó con una Copa del Mundo bajo el brazo y la presión de convertirse en el heredero definitivo. Haaland apareció como una fuerza de la naturaleza, un delantero construido para desafiar los límites físicos del deporte. Pero Cristiano, a diferencia de ellos, no está intentando llegar a la cima. Ya estuvo ahí. Su batalla ahora es permanecer.

Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial Reuters

Cuando Portugal enfrente a Congo, el portugués no sólo buscará un gol. Buscará recuperar un lugar en la conversación. Messi acaba de convertirse en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo; Cristiano puede alcanzarlo apenas pise el campo. Messi igualó a Miroslav Klose con 16 goles mundialistas; Cristiano intentará responder donde mejor sabe hacerlo: frente al arco. Messi se adueñó de los titulares del martes. Cristiano tiene noventa minutos para recordarle al torneo que las leyendas no entregan el escenario por cortesía.

Porque esa es la diferencia entre una estrella y un personaje histórico. Las estrellas tienen noches. Las leyendas tienen capítulos. Y Cristiano llega a Houston buscando escribir otro.

¿Cuántos goles tiene CR7 en Mundiales?

A los 41 años, cada aparición de Ronaldo parece una discusión contra el tiempo. Cada convocatoria genera la misma pregunta: ¿cuánto queda? Pero quizás esa sea precisamente la razón por la que sigue siendo uno de los futbolistas más observados del planeta. No porque exista duda sobre lo que ya hizo, sino porque cada partido puede convertirse en la última oportunidad de verlo hacer algo que parecía imposible.

Cristiano Ronaldo ha marcado ocho goles. En 22 apariciones en cinco Copas Mundiales de la FIFA distintas. Ostentaba el récord histórico de ser el primer jugador masculino en marcar en cinco Copas Mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), Messi se lo arrebató el martes por la noche.

Houston tendrá la respuesta de CR7.

Y si algo ha demostrado Ronaldo durante su carrera es que nunca ha necesitado que el mundo apueste por él. Le basta con una pelota, una portería y noventa minutos para intentar cambiar la historia otra vez.