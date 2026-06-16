Todos los goles de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

Lionel Messi hizo historia y anotó su nombre como el máximo goleador en la historia de los Mundiales luego de anotar su primer hat-trick y llegar a 16 tantos, mismos que están distribuidos en 5 de las 6 Copas del Mundo que ha disputado a lo largo de su carrera.

El nombre del ‘10’ de la Selección de Argentina se convirtió en el primero en disputar seis ediciones de Copa del Mundo y, en una noche en la que batió 9 récords, el astro sudamericano logró tomar una nueva ventaja sobre Kylian Mbappé –el contendiente número 1 a quedarse con el liderato- y reforzar su nombre dentro de la historia del torneo más importante del futbol.

* Sudáfrica 2010 se convirtió en el único Mundial en el que no logró estremecer las redes rivales.

¿Cuántos goles tiene Messi actualmente?

Con 11 rivales diferentes, Lionel Messi se consagró como el futbolista que ha vacunado a mayor cantidad de oponentes en la historia de los Mundiales:

1. Serbia y Montenegro / Alemania 2006, Fase de Grupos – 16 de junio.

Lionel Messi convirtió su primer gol durante su debut mundialista. Mexsport

2. Bosnia y Herzegovina / Brasil 2014, Fase de Grupos – minuto 65.

3. Irán / Brasil 2014, Fase de Grupos – minuto 90+1.

4. Nigeria / Brasil 2014, Fase de Grupos – minuto 3.

5. Nigeria / Brasil 2014, Fase de Grupos – minuto 45+1.

Lionel Messi anotó 4 goles en el Mundial 2014, todos en Fase de Grupos. Mexsport

6. Nigeria / Rusia 2018, Fase de Grupos – minuto 14.

En sus primeros 4 Mundiales, Lionel Messi no logrp anotar en partido de eliminación directa. Mexsport

7. Arabia Saudita / Qatar 2022, Fase de Grupos – minuto 10 (penal).

8. México / Qatar 2022, Fase de Grupos - minuto 64.

9. Australia / Qatar 2022, Octavos de Final – minuto 35.

10. Países Bajos / Qatar 2022, Cuartos de Final – minuto 73 (penal).

11. Croacia / Qatar 2022, Semifinal – minuto 34 (penal).

12. Francia / Qatar 2022, Final – minuto 23 (penal).

13. Francia / Qatar 2022, Final – minuto 109.

Qatar 2022 se convirtió en el primer Mundial en donde Lionel Messi anotó en eliminación directa. Mexsport

14. Argelia / México-Estados Unidos-Canadá 2026, Fase de Grupos – minuto 17.

15. Argelia / México-Estados Unidos-Canadá 2026, Fase de Grupos – minuto 60.

16. Argelia / México-Estados Unidos-Canadá 2026, Fase de Grupos – minuto 76.

* Los 3 goles en tanda de penales durante las Semifinales de 2014 contra Países Bajos, frente a los mismos neerlandeses en Cuartos de Final 8 años más tarde y ante Francia en la Final de 2022 no se consideran en este listado.

Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar 'hat-trick' en un Mundial. Mexsport

¿A qué países no les anotó Messi en los Mundiales?

Un total de 7 países pueden presumir que Lionel Messi no les anotó en la historia de los Mundiales:

Corea del Sur / Fase de Grupos – Sudáfrica 2010.

Grecia / Fase de Grupos – Sudáfrica 2010.

Alemania / Cuartos de Final en Sudáfrica 2010 y Final en Brasil 2014.

Suiza / Octavos de Final – Brasil 2014.

Bélgica / Cuartos de Final – Brasil 2014.

Islandia / Fase de Grupos – Rusia 2018.

Polonia / Fase de Grupos – Qatar 2022.

* Países Bajos, México, Croacia y Francia son países a los que no les había anotado en primera instancia, sin embargo, cuando volvió a medirse ante ellos, los vacunó.

Lionel Messi llegó hasta la Final del Mundial 2014, cayendo ante Alemania en Tiempo Extra. Mexsport

BFG