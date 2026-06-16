Cristiano Ronaldo vuelve a jugar en Estados Unidos 4,337 días después en busca de la corona del Mundial

La última vez que Cristiano Ronaldo pisó un terreno de juego en Estados Unidos, el futbol en este país todavía arrastraba la narrativa de ser un espectáculo de importación, un lujo de verano diseñado para llenar estadios de la NFL con la nostalgia de las comunidades de inmigrantes o el entusiasmo pasajero de los aficionados ocasionales.

Michigan Stadium, 2 de agosto de 2014. Vestido con la camiseta del Real Madrid en un amistoso frente al Manchester United, el portugués participó en una exhibición comercial ante una multitud récord. Nadie entre los más de 109 mil asistentes intuyó que el telón norteamericano se cerraría para él durante 4,337 días.

Cristiano Ronaldo no juega en Estados Unidos desde su época del Rea Madrid. (Reuters)

En ese larguísimo paréntesis de más de una década, la vida del delantero transcurrió lejos del radar deportivo estadunidense, marcada por un complejo entramado legal en Las Vegas que terminó por desecharse en los tribunales federales en 2022 y por apariciones públicas calculadas, como una cena de gala en la Casa Blanca en noviembre pasado donde se fotografió junto a líderes políticos y empresariales sin portar el uniforme corto. Mientras tanto, el ecosistema del soccer en Estados Unidos experimentó una mutación profunda en su estructura interna, sus finanzas y su relevancia cultural.

El país que recibe al futbolista de 41 años para la presentación mundialista de Portugal ante la República Democrática del Congo ya no necesita folletos explicativos sobre las reglas del juego ni requiere de experimentos reglamentarios para complacer el paladar del espectador local. El mercado norteamericano absorbió los códigos globales del balompié, inyectó miles de millones de dólares en la infraestructura de sus franquicias y profesionalizó el consumo deportivo a niveles jamás vistos.

¿Cuánto vale un boleto en reventa para ver a Portugal?

La metamorfosis se mide en las ventanillas financieras. La mejor prueba de este nuevo orden económico se localiza en las plataformas de reventa legal en Texas, donde las localidades más cotizadas para ingresar al Houston Stadium de cara al partido de este miércoles alcanzaron cotizaciones que rondan los 141 mil pesos mexicanos. Los aficionados ya no acuden al estadio en busca de una simple fotografía con la celebridad de turno; ahora exigen la solemnidad y la tensión competitiva del torneo más importante del planeta.

El reencuentro con el público norteamericano debió ocurrir a principios de este año, pero las demandas físicas de la veteranía alteraron los planes de la federación portuguesa. Durante la gira de primavera que la selección lusitana programó por México y Estados Unidos, los botines del atacante estaban destinados a encabezar los carteles en los compromisos frente a la escuadra mexicana en el Estadio Ciudad de México y el conjunto estaounidense en Atlanta. Sin embargo, una lesión en el tendón de la corva sufrida en la Liga Profesional Saudí con el Al Nassr obligó al cuerpo técnico de Roberto Martínez a modificar la estrategia.

El delantero tuvo que viajar a España para someterse a un riguroso tratamiento de rehabilitación bajo la supervisión de los especialistas médicos. Aquel percance prolongó la sequía de partidos en el continente americano y añadió una dosis de dramatismo a una aparición que incluso la burocracia disciplinaria de la FIFA puso en entredicho tras una tarjeta roja directa por un codazo ante la República de Irlanda en el cierre de la eliminatoria europea. El comité disciplinario optó finalmente por congelar los últimos dos partidos de su sanción bajo un periodo de prueba de un año, permitiendo que las luces del NRG Stadium se encendieran con su principal protagonista sobre el campo.

A sus 41 años, con el casillero de récords saturado y la cifra histórica de 143 goles internacionales bajo el brazo, a Cristiano Ronaldo ya no lo mueven las estadísticas ordinarias ni la acumulación de distinciones individuales en ligas emergentes. Lo que empuja sus piernas en el verano tejano es una cuenta pendiente con la inmortalidad deportiva, el temor latente a quedar encasillado de forma definitiva en esa lista de genios indiscutibles que gobernaron la Champions League pero jamás pudieron rendir al planeta entero en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo busca borrar su nombre de la lista de grandes futbolistas que nunca ganaron un Mundial.. IMAGN IMAGES via Reuters

El trofeo de la Eurocopa 2016 permanece como la gran cumbre de su trayectoria con la selección, pero sus andanzas mundialistas posteriores a las semifinales de Alemania 2006 se reducen a un inventario de frustraciones colectivas, cerrado de forma abrupta con la imagen de su llanto solitario en los pasillos de Qatar tras la eliminación ante Marruecos. El certamen actual representa la sexta y última oportunidad para borrar ese vacío de su expediente.

Este miércoles a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, la pelota rodará en Houston en medio de una atmósfera que combina la urgencia competitiva con la nostalgia adelantada del retiro. El esquema táctico de Portugal parece diseñado para mitigar los estragos del paso del tiempo en su capitán. Protegido por una de las barajas de mediocampistas más dotadas del panorama internacional, con futbolistas capaces de pausar el ritmo del juego, asegurar la posesión en condiciones de alta temperatura y asumir el desgaste en las transiciones defensivas, el ariete dispondrá de un ecosistema ideal para concentrar sus esfuerzos exclusivamente dentro del área penal.

El exilio invisible de 4,337 días en Norteamérica ha terminado para el jugador más reconocible de la era moderna, justo en el epicentro de un mercado que aprendió a dominar el negocio del juego mientras él no estaba.