¡Histórico! Lionel Messi se convierte en el primer futbolista en jugar 6 Mundiales
Lionel Messi escribió historia este martes 16 de junio al convertirse en el primer jugador de la historia en disputar 6 Mundiales; suma 27 partidos y 1 título
Lionel Messi arrancó como titular el partido entre Argentina y Argelia del Mundial 2026 y se convirtió en el primer futbolista en la historia en disputar un partido de Copa del Mundo en 6 ediciones distintas; suma 27 partidos 13 goles (al momento) y 1 título.
Exactamente 20 años antes, el 16 de junio de 2006, Lionel Messi hizo su aparición por primera vez en la historia de las Copas del Mundo (partido disputado ante Serbia y Montenegro), sin embargo, en este mismo día jugó en 2018 y ahora en 2026.
¿Qué Mundiales jugó Lionel Messi?: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 (campeón) y México-Estados Unidos-Canadá 2026.
* Esta marca sería alcanzada por Cristiano Ronaldo apenas unas horas más tarde, cuando Portugal se mida a Congo en Houston.
¿Cuántos partidos de Mundial ha jugado Lionel Messi?
Hasta el enfrentamiento contra Argelia del Mundial 2026, estos son cada uno de los 27 partidos de Lionel Messi en Copas del Mundo, consagrándose como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la justa más importante del futbol:
1. Serbia y Montenegro / Alemania 2006 - Fase de Grupos, 16 de junio.
2. Países Bajos / Alemania 2006 – Fase de Grupos, 21 de junio.
3. México / Alemania 2006 – Octavos de Final, 24 de junio.
4. Nigeria / Sudáfrica 2010 – Fase de Grupos, 12 de junio.
5. Corea del Sur / Sudáfrica 2010 – Fase de Grupos, 17 de junio.
6. Grecia / Sudáfrica 2010 – Fase de Grupos, 22 de junio.
7. México / Sudáfrica 2010 – Octavos de Final, 27 de junio.
8. Alemania / Sudáfrica 2010 – Cuartos de Final, 3 de julio.
9. Bosnia y Herzegovina / Brasil 2014 – Fase de Grupos, 15 de junio.
10. Irán / Brasil 2014 – Fase de Grupos, 21 de junio.
11. Nigeria / Brasil 2014 – Fase de Grupos, 25 de junio.
12. Suiza / Brasil 2014 – Octavos de Final, 1 de julio.
13. Bélgica / Brasil 2014 – Cuartos de Final, 5 de julio.
14. Países Bajos / Brasil 2014 – Semifinal, 9 de julio.
15. Alemania / Brasil 2014 – Final, 13 de julio.
16. Islandia / Rusia 2018 – Fase de Grupos, 16 de junio.
17. Croacia / Rusia 2018 – Fase de Grupos, 21 de junio.
18. Nigeria / Rusia 2018 – Fase de Grupos, 26 de junio.
19. Francia / Rusia 2018 – Octavos de Final, 30 de junio.
20. Arabia Saudita / Qatar 2022 – Fase de Grupos, 22 de noviembre.
21. México / Qatar 2022 – Fase de Grupos, 26 de noviembre.
22. Polonia / Qatar 2022 – Fase de Grupos, 30 de noviembre.
23. Australia / Qatar 2022 – Octavos de Final, 3 de diciembre.
24. Países Bajos / Qatar 2022 – Cuartos de Final, 9 de diciembre.
25. Croacia / Qatar 2022 – Semifinal, 13 de diciembre.
26. Francia / Qatar 2022 – Final, 18 de diciembre.
27. Argelia / México-Estados Unidos-Canadá 2026 – Fase de grupos, 16 de junio.
BFG