México suma medalla de oro en Plataforma de 10 metros sincronizado

Dominando todas y cada una de las rondas, Randal Willars y Emilio Treviño se apoderaron de la medalla de oro en la Plataforma de 10 metros sincronizados y obtuvieron una presea áurea más para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, Randal Willars y Emilio Treviño arrancaron su participación en la prueba con la encomienda de terminar en lo más alto del podio, situación que lograron obtener luego de dominar cada una de las seis rondas.

Para un total de 437.82 puntos, estos fueron los puntajes de la dupla mexicana en cada una de las rondas en las cuales se presentaron en la Plataforma de 10 metros:

Ronda 1 / 49.20

Ronda 2 / 49.20

Ronda 3 / 77.76

Ronda 4 / 87.72

Ronda 5 / 91.80

Ronda 6 / 82.14

Panorámica del Centro Acuático Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, República Dominicana. Mexsport

De esta manera, México logró una ventaja de casi 55 puntos respecto a su más cercano perseguidor, aplastando a cada uno de sus contrincantes y dejando en claro que es una potencia mundial dentro de Clavados.

Estas fueron las posiciones y puntajes por parte de cada una de las naciones que lograron terminar en el podio:

Oro. México (Randal Willars y Emilio Treviño) / 437.82 puntos.

Plata. Cuba (Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias) / 382.86

Bronce. Colombia (Sebastián Villa y Alejandro Solarte) / 366.96

La actividad no termina para los clavadistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, ya que este mismo día estarán compitiendo en la Final de Plataforma de 10 metros individual, intentando volver a imponer condiciones y adueñarse de un 1-2 que resultaría de ensueño tanto para ellos como para el país entero.

BFG