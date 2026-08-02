México inicia el atletismo de Santo Domingo 2026 con seis medallas

Este domingo inició la actividad del atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con las pruebas de media maratón y media maratón de marcha en las ramas femenil y varonil.

En el primer día de competencia, la delegación mexicana consiguió seis medallas: tres de oro, dos de plata y una de bronce. Las preseas llegaron en la media maratón de marcha femenil y varonil, además de la media maratón femenil.

Dos oros, una plata y un bronce en media maratón de marcha

La representación mexicana consiguió cuatro medallas en la media maratón de marcha, con dos oros, una plata y un bronce entre las ramas femenil y varonil.

En la prueba femenil, la marchista olímpica Alegna González se llevó la medalla de oro con un tiempo total de 1:36:05.

La mexicana se colocó al frente de la competencia a partir del kilómetro 11 y desde ese momento mantuvo la primera posición hasta cruzar la meta para conseguir el título centrocaribeño.

México también ocupó el segundo puesto gracias a Alejandra Ortega, quien terminó con una diferencia de 3:21 respecto al tiempo de González. Con este resultado, la delegación nacional consiguió el 1-2 en la prueba femenil.

El podio lo completó la puertorriqueña Rachelle de Ortega con la medalla de bronce.

En la rama varonil, Ricardo Ortiz consiguió el segundo oro mexicano en la media maratón de marcha con un tiempo de 1:29:41.

El marchista de 31 años tomó la primera posición desde el kilómetro cuatro y se mantuvo al frente en prácticamente todos los puntos de control restantes hasta llegar a la meta.

Eider Arévalo de Ecuador terminó en la segunda posición con una diferencia de 1:47 respecto al tiempo de Ortiz para quedarse con la plata.

El mexicano Roberto Vázquez completó el podio con la medalla de bronce al finalizar 4:15 después del campeón.

De esta forma, México cerró las pruebas de media maratón de marcha con presencia en ambos podios y cuatro de las seis medallas que consiguió durante el inicio del atletismo.

Podio del medio maratón de marcha. Jonathan Duenas/Mexsport

Laura Galván y Adela Honorato hacen el 1-2 en media maratón

La cosecha mexicana continuó en la media maratón femenil, donde Laura Galván y Adela Honorato consiguieron las medallas de oro y plata, respectivamente.

Galván, olímpica mexicana, se proclamó campeona de la prueba con un tiempo de 1:13:43. Además del oro, su registro representó un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Adela Honorato cruzó la meta en la segunda posición, apenas 22 segundos después de Galván. Su tiempo también estuvo por debajo del anterior récord centrocaribeño establecido por Joselyn Brea de Venezuela en San Salvador 2023.

Viviana Aroche de Guatemala completó el podio al terminar 47 segundos después de la mexicana ganadora. Su registro también superó la anterior marca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Podio medio maratón. Jonathan Duenas/Mexsport

Con los dos oros y una plata en la media maratón de marcha, además del oro y la plata en la media maratón femenil y el bronce conseguido en la marcha varonil, México cerró las pruebas descritas de la jornada con seis preseas.

La cosecha permitió que la delegación mexicana se colocara momentáneamente en la cima del medallero del atletismo después del primer día de actividad de la disciplina en Santo Domingo 2026.