Mbappé tras su récord histórico con Francia en el Mundial: "No juego para callar a mis críticos"

Kylian Mbappé se convirtió en la estrella tras la victoria de Francia por 3-1 ante Senegal en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Durante el encuentro el atacante anotó dos goles, alcanzando las 58 anotaciones en 99 compromisos internacionales y con ello se estableció como el máximo goleador histórico del equipo galo superando el registro de Olivier Giroud, quien acumuló 57 goles en 137 encuentros.

Al hablar en la zona de medios luego del partido, Mbappé indicó su sentir por la hazaña que había conseguido: “Me pone muy contento entrar un poco más en la historia de mi país. Siempre es algo que he querido hacer. Creo que tendré tiempo de pensar en este tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar", indicó el jugador quien considera está viviendo un capítulo especial en su vida.

Ante el cuestionamiento de a quiénes dedicaba las anotaciones, la estrella del Real Madrid respondió: "estaban todos allí: mi familia, mis amigos, mis personas más cercanas. Cuando jugamos partidos tan importantes, sabemos que toda nuestra familia va a venir a vernos. Es por ellos por quienes marco cada vez".

Kylian Mbappe guio a Francia a su exitosa presentación en el Mundial de 2026. AFP

El futbolista francés indicó que sus goles no tenían un mensaje para sus detractores y señaló que no piensa en aquellos que lo critica. “No hay revancha. Si empiezo a jugar para toda la gente que me critica y para hacerlos callar, tendría que jugar hasta los 80 años...Juego para marcar la historia de mi país y asegurar que mi equipo esté en la final y gane la Copa del Mundo".

“Esto es solo un primer partido de grupo. Ya sea que la gente se entusiasme o critique, nosotros debemos permanecer siempre fríos, estoicos en lo que debemos hacer", finalizó tras asegurar los tres primeros puntos.

¿Cuáles son los siguientes rivales de Francia?

Francia enfrentará a Irak el lunes 22 de junio en el segundo partido del grupo I mientras que cerrarán contra Noruega el 26 de junio, equipo que hoy obtuvo la victoria ante el representativo asiático.