Mundial 2026: la emotiva razón por la que Haaland usa el apellido Braut con Noruega

El delantero estrella Erling Haaland lidera actualmente a la Selección de Noruega en el Mundial de 2026. Tras clasificar a su país a una cita mundialista por primera vez en 28 años, el goleador del Manchester City tuvo un debut de ensueño en el torneo de Norteamérica. Sin embargo, lo que más llamó la atención del mundo no son solo sus goles, sino el nombre que brilla en su espalda de la camiseta vikinga: "Braut".

Este cambio en su camiseta es un emotivo homenaje familiar a su madre, Gry Marita Braut, una destacada exatleta de heptatlón. Al adoptar el apellido materno para el torneo más importante de su vida, Haaland honra sus raíces y el legado deportivo de la mujer que formó su mentalidad competitiva. Bajo esta nueva identidad visual, el atacante busca consagrarse en la élite internacional, consolidándose como el máximo goleador histórico de Noruega con un registro que ya supera los 55 goles en apenas una cincuentena de partidos.

¿Qué sigue para Noruega?

Tras vencer 4-1 a Irak en su debut gracias a un doblete de Haaland, la Selección de Noruega se enfoca en asegurar su pase a octavos de final dentro del reñido Grupo I. Su próximo gran reto será el lunes 22 de junio, cuando se mida ante la peligrosa selección de Senegal en Nueva York. Este duelo resultará clave para acomodarse en la cima del sector, especialmente tras la derrota de los africanos ante los galos por 3-1

Los noruegos rodean a su goleador. Reuters

El cierre de la primera etapa llegará el viernes 26 de junio en un electrizante choque contra Francia en Boston. La escuadra nórdica buscará capitalizar su letal juego aéreo y su contundencia ofensiva frente a Kylian Mbappé y compañía.