¡QUIEREN A LA FIERA! Fondo de inversión busca comprar al León

La Fiera podría cambiar de manos. Un fondo de inversión internacional figura entre los principales interesados en adquirir la mayoría accionaria del Club León, una operación que continúa en negociación con Grupo Pachuca y que podría convertirse en uno de los movimientos empresariales más importantes de la historia reciente de la Liga MX.

De acuerdo con información surgida desde Europa, Global Football Holdings, en conjunto con la firma estadounidense MSP Sports Capital, es uno de los cuatro grupos que buscan quedarse con el 51 por ciento de las acciones del conjunto esmeralda. Sin embargo, las conversaciones siguen abiertas y ninguna de las propuestas ha sido aceptada hasta el momento por la directiva encabezada por Jesús Martínez.

Aunque el nombre del grupo todavía resulta poco conocido para gran parte de la afición mexicana, se trata de uno de los consorcios privados que en los últimos años ha apostado por el modelo de multipropiedad, una estrategia que consiste en adquirir participaciones en distintos clubes para compartir infraestructura deportiva, desarrollo de talento, sistemas de reclutamiento y análisis de datos, además de fortalecer su posición financiera dentro del mercado internacional.

Una red de clubes por toda Europa

Global Football Holdings es encabezado por el empresario estadounidense David Blitzer, uno de los inversionistas deportivos más activos del mundo, junto con MSP Sports Capital, firma especializada en inversiones dentro de la industria del deporte. Su objetivo no es administrar un solo equipo, sino construir una red internacional de clubes capaces de desarrollar futbolistas, intercambiar conocimiento y generar oportunidades comerciales entre distintas ligas.

Dentro de esa estructura destaca el Estoril Praia, de la Primera División de Portugal, club que funciona como una de las piezas principales del proyecto. Sin embargo, la presencia del grupo va mucho más allá del futbol portugués.

Actualmente también mantiene participación en el AD Alcorcón de España, SK Beveren de Bélgica, ADO Den Haag de Países Bajos y Brøndby IF de Dinamarca. A ellos se suma una participación relevante en el Augsburgo de Alemania, mientras que David Blitzer también posee acciones del Crystal Palace, equipo de la Premier League inglesa.

El modelo busca aprovechar las fortalezas de cada institución para potenciar el crecimiento deportivo y económico de todas ellas. El intercambio de jugadores, la captación de jóvenes promesas, el uso compartido de herramientas de scouting y la optimización de recursos forman parte de una estrategia que ha ganado fuerza en el futbol internacional durante la última década.

Para León, la llegada de un grupo con estas características significaría incorporarse a una red internacional de clubes, aunque por ahora ese escenario todavía permanece en etapa de negociación.

Grupo Pachuca aún no toma una decisión

Fuentes cercanas a Grupo Pachuca confirmaron que existen cuatro fondos interesados en adquirir al León e, incluso, reconocieron que representantes de algunos de ellos estuvieron presentes durante el encuentro entre León y Pachuca, disputado el sábado por la noche. No obstante, evitaron revelar la identidad de cada uno de los asistentes.

Entre las propuestas que actualmente se analizan también aparece la posibilidad de un intercambio de acciones, mediante el cual Grupo Pachuca conservaría presencia dentro del proyecto al convertirse en accionista del Estoril. Hasta ahora esa alternativa únicamente forma parte de las conversaciones y no existe un acuerdo firmado.

El interés del fondo es real, pero Jesús Martínez continúa valorando las distintas ofertas antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, el futuro del Club León permanece abierto y las negociaciones continúan, con varios grupos buscando quedarse con el control de una de las franquicias más importantes del futbol mexicano.