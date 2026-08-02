Skubal ya piensa en el tricampeonato con Dodgers

En la maleta que aún cargaba estaban los logos de los Tigres de Detroit cuando Tarik Skubal habló por primera vez de su futuro con los Dodgers. Apenas se hizo oficial el cambio que lo convirtió en el refuerzo estelar de Los Ángeles, el dos veces ganador del Premio Cy Young dejó de lado la nostalgia por la organización que le abrió las puertas de las Grandes Ligas y fijó un objetivo inmediato: conquistar un histórico tricampeonato de la Serie Mundial.

Voy a por el tricampeonato de la Serie Mundial, que nos convertiría en los mejores del mundo. Lograr una hazaña así es extremadamente difícil, pero me emociona ser parte de ese desafío”.

Con esas palabras, el zurdo de 29 años dejó claro que entiende perfectamente la exigencia que implica vestir el uniforme de los Dodgers, organización que horas antes concretó el movimiento más importante previo al cierre del mercado de cambios.

La novena angelina adquirió a Skubal a cambio de los prospectos Zhyir Hope, River Ryan y Brady Smith, apostando por el considerado mejor lanzador disponible del mercado y reforzando una rotación que ya contaba con Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Shohei Ohtani y Tyler Glasnow.

“Nunca imaginé que esto pasaría”

Aunque ahora vestirá de azul, el zurdo no olvidó a la organización que apostó por él desde el Draft de 2018.

Es algo que no entra en razón, o mejor dicho, un evento realmente increíble. Al prepararme para esta temporada, nunca imaginé que las cosas tomarían este rumbo”.

Skubal agradeció a los Tigres por confiar en él desde que llegó procedente de una pequeña universidad y por mantenerlo dentro de la rotación incluso cuando atravesó momentos complicados.

“Estoy profundamente agradecido por todo lo que el equipo de los Tigres hizo por mí. Me eligieron de una pequeña universidad sin nombre y me dieron una oportunidad. Prepararon todo el ambiente y los recursos necesarios. Siempre que pedía algo, me daban respuestas claras y planes para mi crecimiento”.

El lanzador recordó que su camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo.

“En los inicios de mi carrera experimenté muchos fracasos y períodos turbulentos. Aun así, el equipo siguió creyendo en mí. Incluso en momentos en que mi rendimiento habría justificado sacarme de la rotación de abridores, me enviaban al montículo cada cinco días. Nunca olvidaré ese favor”.

También dedicó unas palabras a la afición de Detroit y a su familia.

“El apoyo que recibí dondequiera que fuera significaron más que palabras para mí”.

Listo para un nuevo reto

Después de despedirse de la franquicia con la que ganó dos Cy Young, el zurdo reconoció la emoción que le provoca comenzar una nueva etapa.

“Ahora mismo estoy extremadamente emocionado por convertirme en parte de los Dodgers. No puedo esperar a llegar al lugar y reunirme con mis nuevos compañeros de equipo”.

Sin embargo, admitió que la noticia aún sigue siendo difícil de asimilar.

Para ser honesto, ahora mismo hay una mezcla de emociones, como si estuviera en una montaña rusa”.

El mejor brazo disponible

Los Dodgers apostaron fuerte por un lanzador que esta temporada registra 2.79 de efectividad, 116 ponches y apenas 14 bases por bolas en 96.2 entradas. Después de superar un procedimiento en el codo izquierdo, regresó durante julio con una efectividad de 2.03, confirmando que sigue siendo uno de los pitchers más dominantes del beisbol.

Diversas organizaciones, entre ellas Bravos, Filis, Cachorros, Cerveceros, Yanquis y Rays, mostraron interés por adquirirlo, pero fue Los Ángeles quien terminó imponiéndose en la negociación.

Con la llegada de Tarik Skubal, los Dodgers no sólo fortalecieron una rotación que ya parecía de videojuego; también sumaron al as que encabezará su intento por convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en conquistar tres Series Mundiales consecutivas.