Messi es el máximo goleador en los Mundiales: Los 9 récords que rompió esta noche

Lionel Messi hizo historia al llegar a 16 goles en los Mundiales y empató a Miroslav Klose como los máximos anotadores de la justa más importante del futbol; este mismo 16 de junio de 2026, el delantero de la Selección de Argentina impuso 9 récords y dejó otras marcas para el recuerdo.

Arrancando como titular y sufriendo un gol anulado en el minuto 5 por fuera de lugar, Lionel Messi terminó convirtiendo su primer hat-trick en la historia de las Copas del Mundo ante Argelia y sellando el un triunfo para los equipos de Conmebol luego de 5 presentaciones durante este inicio de la justa celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Con la presentación en el Kansas City Stadium frente al cuadro africano, estos son los récords impuestos por Lionel Messi esta noche del 16 de junio, fecha en la que disputó su tercer partido de Copa del Mundo:

Lionel Messi es el primer jugador en la historia que llega a 6 Mundiales jugados. Reuters

200 partidos con Argentina: primer jugador que consigue dicha cifra disputando un partido de Copa del Mundo.

Seis ediciones de Copa del Mundo: primer futbolista en alcanzar dicho logro en casi un siglo del torneo.

Más veterano con doblete: récord absoluto / 38 años y 357 días.

Más veterano con hat-trick: record absoluto que conservaba Cristiano Ronaldo (33 años y 130 días).

Mayor brecha entre su primer y último gol en Mundiales: 16 de junio 2006 al 16 de junio 2026, 20 años exactos.

Más goles desde fuera del área: 6 tantos convertidos, récord absoluto.

Más rivales ‘vacunados’: 11 (Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia).

Máximo goleador contra selecciones africanas en un Mundial: 6 tantos convertidos a los conjuntos de dicha Confederación.

Máximo goleador en la historia de los Mundiales: 16 tantos, compartiendo la cima con Miroslav Klose.

¿Qué otras marcas no pasaron desapercibidas?

Segundo más veterano en jugar con Argentina: con 38 años y 357 días, solamente queda por detrás de Ángel Labruna que lo hizo con 39 años y 260 días.

Tercer jugador más veterano en anotar en un Mundial: detrás de Pepe (39 años y 283 días) y Roger Milla (42 años y 39 días).

Segundo que anota hat-trick como vigente campeón del mundo: iguala a Mbappé que lo consiguió en 2022.

Segundo jugador en anotar en 5 Mundiales: Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026, junto con Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi está a 1 gol de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales de manera solitaria. Reuters

BFG