¿Mayweather en quiebra? Pacquiao le arrebata su gimnasio en Hollywood antes de la revancha

A menos de cinco meses de su esperada revancha el 19 de septiembre en Las Vegas, Manny Pacquiao ha ejecutado una maniobra que impacta directamente en el ego y el legado empresarial de Floyd Mayweather Jr. con la apropiación estratégica de su antiguo cuartel general en el corazón de la meca del cine.

Lo que antes era un centro de entrenamiento bajo el sello Mayweather Boxing + Fitness, a pocos pasos del icónico Hollywood Boulevard, se ha transformado oficialmente en el Pacquiao Prime Boxing. La noticia ha desatado una ola de especulaciones en el entorno del boxeo profesional sobre la estabilidad financiera de Money Mayweather, cuyo estilo de vida ostentoso y lema de "Trabajo duro, dedicación" parecen haber sido borrados de un plumazo por su mayor rival histórico.

Golpe en el orgullo de Mayweather

La transición de mando no fue una casualidad, sino un movimiento calculado por Jas Mathur, director ejecutivo de la promotora de Pacquiao y antiguo socio de Mayweather. Al enterarse de que el propietario de la franquicia de Mayweather decidió no renovar el contrato de arrendamiento en la estratégica esquina de Hollywood y Highland, Mathur actuó con rapidez para asegurar el espacio.

"Esta no es una decisión emocional, es una decisión de negocios", afirmó Mathur en declaracionesrecogidas por The Ring. Sin embargo, el simbolismo es ineludible. Mientras Mayweather pierde presencia en zonas comerciales de alto tráfico, Pacquiao expande su imperio de "riqueza generacional" justo a unas calles del Wild Card Boxing Club, el gimnasio donde forjó su leyenda junto a Freddie Roach durante dos décadas.

A pesar de las declaraciones diplomáticas de Mathur, el ambiente en Hollywood cuenta otra historia. El equipo de Pacquiao ya ha comenzado la tarea de retirar toda la iconografía de Mayweather, aunque no antes de que el filipino se tomara fotografías con las imágenes de su rival aún en las paredes, en un gesto que muchos interpretan como la victoria final antes de subir al ring en The Sphere.

¿Grietas en el imperio de "Money" Mayweather?

La salida de la marca de Mayweather de una ubicación tan emblemática ha encendido las alarmas entre los analistas financieros del deporte. Aunque Floyd Mayweather se ha jactado durante años de ser el atleta mejor pagado del mundo, el cierre de franquicias clave y la entrada de Pacquiao a sus antiguos dominios plantean preguntas incómodas

¿Está el modelo de negocio de Mayweather perdiendo fuerza o se trata de una crisis de liquidez?

Mientras Pacquiao, de 47 años, diversifica sus activos con inversiones millonarias en la Team Boxing League (TBL) y la propiedad de franquicias deportivas en San Diego, Mayweather parece estar cediendo terreno en el ámbito del fitness comercial. La imagen de una pancarta de Pacquiao cubriendo el nombre de Mayweather es, para muchos, la metáfora perfecta de un cambio de guardia en los negocios del boxeo.

Mathur, quien ha documentado su propia transformación física perdiendo casi 113 kilos y ahora luce una musculatura de atleta, asegura que este es solo el primero de muchos locales de Pacquiao Prime.

"Queremos posicionar estratégicamente a Manny para el futuro", señaló.

El camino hacia la revancha en Las Vegas

Este "golpe al orgullo" añade una capa de tensión sin precedentes para el combate del 19 de septiembre. La rivalidad, que alcanzó su punto máximo en 2015 con la "Pelea del Siglo", se ha reactivado no sólo por el deseo de competencia, sino por una guerra de narrativas donde el éxito fuera del ring es tan importante como el resultado oficial.

Pacquiao utilizará este nuevo gimnasio en Hollywood como su base de operaciones principal. El hecho de entrenar en un espacio que antes pertenecía a su enemigo es un combustible psicológico que el equipo del "Pac-Man" planea explotar al máximo.