Mayweather enfría la revancha con Pacquiao; no sería pelea oficial ni en The Sphere

Floyd Mayweather Jr. volvió a encender la conversación en el mundo del boxeo, pero esta vez no para confirmar su regreso, sino para sembrar dudas sobre la esperada revancha ante Manny Pacquiao, al dejar claro que el combate está lejos de ser un hecho.

El estadounidense, de 49 años, habló durante un evento con aficionados en Las Vegas, donde incluso puso en entredicho la sede del combate, que inicialmente había sido vinculada con The Sphere.

“A día de hoy, no sabemos exactamente dónde tendrá lugar la pelea”, declaró Mayweather a Vegas Sports Today.

La incertidumbre no se limita a la ubicación. Mayweather también cambió por completo el enfoque del combate, al asegurar que no se trataría de una pelea profesional, contradiciendo anuncios previos.

“Desconocemos la ubicación del combate. The Sphere es uno de los lugares que se mencionaron; por lo tanto, no tenemos la certeza absoluta de que vaya a celebrarse allí”, añadió el excampeón.

Más allá de la sede, el golpe más fuerte fue sobre el formato. El invicto boxeador dejó claro que la revancha no sería oficial, sino un espectáculo.

“Esto no es un combate propiamente dicho, sino una exhibición”, insistió Mayweather.

La postura del estadounidense choca directamente con lo que se había manejado anteriormente, incluyendo el anuncio de Netflix y un comunicado del propio pugilista en el que hablaba de un regreso formal al ring bajo un acuerdo de múltiples peleas.

Del otro lado, el entorno de Manny Pacquiao ha sido claro. El filipino, que volvió a la actividad el verano pasado tras enfrentar a Mario Barrios, solo contempla una pelea profesional debidamente sancionada, lo que complica aún más cualquier negociación.

Mientras tanto, Mayweather sigue apuntando hacia el terreno del espectáculo. El estadounidense también mencionó que mantiene planes para una exhibición ante Mike Tyson, además de otro combate frente al kickboxer griego Mike Zambidis, aunque ninguno tiene detalles confirmados sobre fecha, sede o transmisión.

Entre anuncios cruzados, versiones contradictorias y múltiples proyectos sin aterrizar, la revancha que parecía encaminada ahora se diluye entre la incertidumbre.

“Es una exhibición, así que ambos salimos ganando”, aseguró Mayweather.

“En realidad, lo único que queremos es salir al cuadrilátero, entretener al público y ofrecer un buen espectáculo”, concluyó.

Por ahora, el combate que prometía revivir uno de los capítulos más mediáticos del boxeo moderno permanece en el aire.