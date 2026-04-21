Piden 9 años de prisión para el futbolista Álvaro Aguado por presunta agresión sexual

La Fiscalía pidió 9 años de prisión y una multa de 65 mil euros en contra del futbolista Álvaro Aguado, por presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol en una discoteca de Barcelona en 2024, cuando se encontraban en la celebración del ascenso a Primera.

La multa sería en concepto de indemnización por las secuelas psicológicas y daños morales causados a la víctima.

Según los registros de la Fiscalía, los hechos se produjeron sobre las 5:00 de la mañana del 24 de junio de 2024, cuando el futbolista y la víctima coincidieron en el reservado de una reconocida discoteca.

Como una forma de satisfacer sus impulsos libidinosos, el futbolista habría realizado tocamientos por el cuerpo de la mujer, tocándole los pechos y los genitales por encima de la ropa aprovechando que la sala se encontraba llena de personas que estaban bailando y distraídas a causa del contexto festivo y el consumo de alcohol.

Después de bailar juntos, el futbolista habría llevado a la víctima, que se encontraba “transitoriamente mareada y afectada” por el consumo de alcohol, hacia las escaleras del aparcamiento del local y, después de que el personal les impidiese el paso, la habría llevado a un lavabo, donde se habría producido la agresión sexual, pese a que ella dijo “que no quería mantener relaciones sexuales con él”.

LO QUE TAMBIÉN SOLICITÓ LA FISCALÍA SOBRE EL FUTBOLISTA ÁLVARO AGUADO:

- Que se imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años.

- Prohibición de acercarse a menos de mil metros de la víctima.

- Prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía durante ocho años, una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Con información de Europa Press