Conoce la condición que puso Manny Pacquiao pidió para aceptar la pelea con Floyd Mayweather

Manny Pacquiao dejó clara una petición para acceder a volver a enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. y es que únicamente lo haría si el combate es real y no una exhibición, como fue la forma como le plantearon los promotores la primera vez que lo contactaron.

A 24 horas de que las redes sociales fueron sacudidas, cuando se anunció la revancha entre ambos a 11 años de su primera pelea en 2015, que en su momento fue llamada la Pelea del Siglo, comenzaron a desvelarse los detalles de la funció que transmitirá Netflix el 19 de septiembre de 2026.

En aquel enfrentamiento, Mayweather venció por decisión unánime gracias a su maestría técnica y defensiva. Ahora, ambas leyendas regresan al ring con un récord combinado de 112 peleas y una edad total de 95 años. Mayweather, invicto en 50-0 (27 KO), sale de su retiro para poner en juego su legado impecable, mientras Pacquiao (62-8-3, 39 KO), campeón mundial en ocho divisiones, mantiene su actividad reciente y llega motivado.

Estoy tan emocionado por la pelea. Simplemente pasó que sigo activo en el boxeo y él salió del retiro y decidió hacerlo de nuevo”, explicó Pacquiao, quien reflexionó sobre la derrota de 2015, atribuyéndola en parte a una lesión en el hombro.

Aprendí mucho de esa pelea. Creo que ahora somos más maduros y sabemos cómo manejarla. Espero que esta vez no haya excusas, especialmente en mi condición física. Estoy listo”.

Pacquiao rechazó la propuesta inicial de Mayweather de que el combate fuera una exhibición. “Quería una exhibición, pero yo no estuve de acuerdo”, reveló. Esta decisión asegura que la revancha sea oficial y sancionada profesionalmente, sumando puntos al récord de ambos y elevando la relevancia histórica. El evento marca el primer combate de boxeo profesional en The Sphere, un sitio innovador con tecnología inmersiva que promete una experiencia única para los espectadores.

La rivalidad, marcada por negociaciones fallidas durante años, encuentra ahora el momento perfecto. Netflix, tras éxitos como el combate de Mike Tyson vs. Jake Paul, apuesta por la nostalgia y el alcance global para atraer millones de suscriptores. Para los aficionados, especialmente en Filipinas y México, representa una oportunidad de revivir la magia de dos de los más grandes de la era moderna.

Pacquiao busca redención y demostrar que su legado trasciende la edad, mientras Mayweather defiende su invicto en este nuevo sitio para hacer grandes funciones de boxeo.