Cruz Azul vuelve al Estadio Banorte: Recibirá a Necaxa en la Jornada 17

La Máquina vuelve al recinto donde coronó campeón de Liga MX por última vez. La afición celeste en la capital del país recibió una noticia espectacular este martes. A través de un comunicado oficial, la directiva confirmó que el Cruz Azul disputará su último partido de la fase regular del torneo Clausura 2026 en la Ciudad de México. El rival en turno será el Necaxa, y el escenario elegido para este vibrante duelo de la Jornada 17 será nada menos que el moderno Estadio Banorte.

Vista del Estadio Banorte desde las alturas. Mexsport

Este sorpresivo movimiento de sede emocionó a los seguidores cementeros, quienes anhelaban ver a su equipo de cerca en la capital antes de iniciar la siempre exigente fase final del futbol mexicano. La intención principal de la cúpula celeste con este cambio fue muy clara: reconectar con su gente, sentir el calor de su afición local y cerrar el certamen regular con un impulso anímico inmejorable de cara a la pelea por el título.

UN REGRESO ESPERADO TRAS LA FINAL CONTRA AMÉRICA

Pisar nuevamente el césped del Estadio Banorte despertará recuerdos sumamente intensos para la institución y su leal fanaticada. La última vez que la escuadra de La Noria jugó en este recinto fue durante la dolorosa Final del Clausura 2024, cuando cayeron por la mínima diferencia de 1-0 ante las Águilas del América. Desde aquel fatídico encuentro que les costó el campeonato, el equipo no disputaba un partido oficial en este inmueble, por lo que el choque contra los Rayos del Necaxa representa una inmejorable oportunidad para sanar viejas heridas y reconciliarse con esa cancha.

Cancha del Estadio Banorte en la Liga MX. Mexsport

El contexto deportivo también le añade un sabor muy especial a este regreso. Actualmente, el Cruz Azul ocupa la cuarta posición de la exigente tabla general con 29 puntos acumulados. Pero antes de pensar en el gran evento en el Estadio Banorte, el equipo visitará este mismo martes el Estadio Corregidora para medirse ante los Gallos Blancos de Querétaro en la fecha doble correspondiente a la Jornada 16. El objetivo primordial es sumar las tres unidades para mantenerse firmes en la feroz pelea que sostienen palmo a palmo contra Toluca y Chivas. Estos tres históricos clubes buscan coronarse como el mejor equipo de toda la temporada, un mérito deportivo que además otorga un jugoso premio económico de un millón de dólares por parte de la Liga MX.

LA LIGUILLA SE QUEDA EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC

Aunque la noticia del regreso a la capital ilusionó a miles de fanáticos, el comunicado oficial aclaró un punto fundamental para la planeación del futuro a corto plazo del equipo. La anhelada mudanza al Estadio Banorte aplicará única y exclusivamente para el compromiso de temporada regular frente a la escuadra de Aguascalientes. Una vez que arranque la fase final por el ansiado campeonato del Clausura 2026, todos los partidos de local en la Liguilla se llevarán a cabo en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla, recinto que los cobijó de manera excelente durante las últimas semanas.

Portería del Estadio Banorte. Mexsport

La directiva celeste aprovechó el espacio y agradeció profundamente el apoyo y la disposición que mostraron las autoridades de la Liga MX, así como la administración del inmueble capitalino para hacer posible este encuentro tan especial. La mesa quedó perfectamente servida para que La Máquina cierre el calendario regular con un triunfo contundente, recargue energía con el aliento de su gente y llegue embalada a pelear por la corona del futbol mexicano en la liguilla poblana.