Escándalo por infidelidad deja dos reporteras sin trabajo mientras la NFL no investiga a Vrabel

La secuencia fue rápida y dejó huella en dos redacciones distintas. Unas fotografías difundidas por el New York Post detonaron un caso que terminó con la salida de una periodista reconocida y el despido de otra, mientras la liga optó por no intervenir. En el centro de la historia aparece Mike Vrabel, entrenador de los Patriots, junto a la reportera de The Athletic Dianna Russini.

Las imágenes, captadas en un resort de Arizona días antes de las reuniones anuales de la liga, mostraron a Vrabel y Russini en un entorno privado que rápidamente se volvió tema público. El material circuló con velocidad en redes sociales y abrió cuestionamientos sobre la relación entre ambos, quienes están casados. Aunque las fotografías no confirmaban una conducta específica, el contexto bastó para activar protocolos internos en medios de comunicación.

En The Athletic, empresa donde trabajaba Russini desde 2023 tras su paso por ESPN, la reacción inicial fue de respaldo. Sin embargo, la presión mediática y la exposición constante llevaron a una investigación interna. Una semana después de que el caso se hiciera público, Russini presentó su renuncia. En su mensaje de salida defendió su trayectoria y subrayó que su trabajo siempre se condujo con profesionalismo.

Despedida por opinar

El efecto no se detuvo ahí. En otra redacción, el caso tuvo una derivación inesperada. Crissy Froyd, reportera de USA Today, publicó comentarios en redes sociales sobre la situación de Russini. La empresa reaccionó con rapidez y anunció la rescisión inmediata de su contrato. En un comunicado, el medio argumentó que las declaraciones no se alineaban con sus estándares de conducta ni con su política editorial.

Froyd respondió con un posicionamiento firme. Señaló que no se arrepiente de lo dicho y defendió la veracidad de sus afirmaciones. También expresó que conocía los riesgos de opinar sobre un tema de alta exposición, aun cuando eso implicara consecuencias laborales. Su salida añadió una segunda capa a un caso que ya generaba debate sobre ética, privacidad y límites en la cobertura mediática.

La NFL no investiga a Vrabel

Mientras tanto, la NFL decidió mantenerse al margen. Su portavoz, Brian McCarthy, confirmó a Associated Press que la liga no abrió ninguna investigación sobre la conducta de Vrabel. La postura llamó la atención debido a que la política de conducta personal establece que cualquier miembro debe evitar acciones que afecten la integridad o la confianza pública en la liga.

Por su parte, los Patriots no ofrecieron una respuesta inmediata sobre si el equipo evaluaría internamente la situación. El silencio institucional contrastó con la intensidad del debate en medios y redes, donde se cuestionó la diferencia de consecuencias entre figuras del campo y periodistas.

Vrabel y Russini emitieron mensajes por separado en los que minimizaron el alcance de las imágenes y evitaron profundizar en detalles. Ninguno de los dos confirmó una relación más allá de lo que muestran las fotografías.