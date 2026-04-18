Chivas clasificó a la Copa de Campeones Concacaf 2027

Las Chivas le dieron goliza al Puebla, impuso récord de victorias en torneo cortos, debutó al mexico-americano Jonathan Pérez en la Liga MX y, de paso, clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, que se realizará a partir del próximo mes de febrero.

Los dirigidos por Gabriel Milito podrían mejorar su situación en la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Si es campeón del Clausura 2026 o monarca de la Leagues Cup, podrían iniciar el torneo a partir de los Octavos de final.

Hugo Camberos hizo el 5-0 de Chivas sobre el Puebla Mexsport

Chivas no estuvo este año en el torneo. En 2025 y 2024 terminaron su participación en los Octavos de final; el América fue su verdugo en ambas ediciones.

Toluca, Tigres y Cruz Azul ya tienen su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027. Los Diablos Rojos por ser el Campeón del Apertura 2025, mientras que los felinos por ser el finalista. Cruz Azul por su posición en la tabla general anual.

FALTAN DOS LUGARES DE LA LIGA MX PARA LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2027.

- Los últimos dos clasificados serán los finalistas del Clausura 2026 o el siguiente mejor clasificado en la temporada 2025-26 de la Liga MX.