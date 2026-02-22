Liga MX: Así se jugaría la Liguilla tras la Jornada 7 del Clausura 2026

Con Chivas, Cruz Azul y Pumas en lo más alto de la tabla de posiciones en la Liga MX, concluyó la Jornada 7 del Clausura 2026 y se comienzan a perfilar los equipos que jugarían la Liguilla; en este momento, habría dos partidazos en los Cuartos de Final.

En un día turbio para el deporte en México, y en el país como tal, la Liga MX vivió el fin de la Jornada 7, quedando pendiente el partido entre Querétaro y FC Juárez, reprogramado por cuestiones de seguridad.

Tras los primeros 62 partidos del Clausura 2026, en donde se han anotado un total de 159 goles, así quedarían los enfrentamientos para los Cuartos de Final; este semestre, no habrá Repechaje ni Play-in.

(1º) Chivas Vs Tigres (8º)

El Rebaño perdió el invicto ante Cruz Azul, sin embargo, Chivas se mantiene en lo más alto de la tabla general, por lo que enfrentaría a Tigres, quienes con 10 puntos y +3 en diferencia de goles, dejan fuera a Rayados de Monterrey por mayor cantidad de goles anotados en el torneo.

Estas serían las sedes para la eliminatoria:

Ida: Estadio ‘Volcán’ Universitario.

Vuelta: Estadio Akron.

Chivas y Tigres se enfrentarían en Cuartos de Final, eliminatoria que cerraría en el Estadio Akron. Mexsport

(2º) Cruz Azul Vs América (7º)

Nicolás Larcamón y compañía se estarían enfrentando a la escuadra de André Jardine en los Cuartos de Final del Clausura 2026, protagonizando una edición más del enfrentamiento más recurrente en la historia de las Liguillas.

La Máquina sería local, teniendo el empate en el global como máximo aliado en caso de ser éste el método para definir al semifinalista:

Ida: Estadio Ciudad de los Deportes.

Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.

América Vs Cruz Azul es el partido con más ediciones en la historia de las Liguillas de Liga MX. Mexsport

(3º) Pumas Vs Atlas (6º)

Pese a las críticas y su temprana eliminación en Concachampions, Pumas y Efraín Juárez se mantienen como los protagonistas del torneo, siendo uno de los dos equipos invictos en el Clausura 2026 y ocupando la tercera posición del campeonato.

Por su parte, Atlas es el caballo negro del torneo al consagrarse como el equipo revelación, producto de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas; lo malo, irían contra la maldición del sexto lugar en Liga MX.

Ida: Estadio Jalisco.

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario.

Atlas y Pumas se enfrentaron en la Jornada 5 del Clausura 2026, igualando 2-2 en el Estadio Jalisco. Mexsport

(4º) Toluca Vs Pachuca (5º)

Finalmente, la eliminatoria más pareja de acuerdo a su posición en la tabla general enfrentaría a Toluca -bicampeón e invicto en el presente torneo- ante unos Tuzos que buscan regresar al protagonismo y alzar un nuevo título en Liga MX, mismo que no ostentan desde el Apertura 2022.

Ida: Estadio Hidalgo.

Vuelta: Estadio Nemesio Diez.

Toluca enfrentaría a Pachuca en Cuartos de Final en busca del Tricampeonato. Mexsport

BFG