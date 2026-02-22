Isaac del Toro rompe récord mexicano de Raúl Alcalá y supera a Tadej Pogacar en victorias a los 22 años 

El ciclismo mexicano vive un momento que parece ficción. Isaac del Toro suma 24 victorias profesionales a los 22 años, dos meses y 26 días. La cifra rompe una barrera simbólica. A esa edad, su compañero en el UAE Team Emirates, el esloveno Tadej Pogačar, contaba 17 triunfos. La comparación no es menor. Pogačar es el ciclista dominante de la era moderna, ganador de cuatro Tours de Francia, clásicas, monumentos y vueltas grandes. Que Del Toro tenga más festejos a la misma edad habla de un talento fuera de escala.

El domingo en el UAE Tour, Del Toro rompió el empate histórico con Raúl Alcalá y dejó atrás las 23 victorias que durante décadas fueron la marca más alta de un mexicano joven en el profesionalismo. El triunfo fue una victoria general en una carrera WorldTour, el primer ganador no europeo de la competencia en Arabia y el campeón más joven en la historia de la prueba.

La imagen del mexicano con el maillot rojo y el trofeo en Abu Dabi resume el salto generacional. Del Toro dominó con inteligencia, controló la última etapa y confirmó que no sólo es un escalador explosivo. Tiene cabeza fría, lectura táctica y un equipo que lo respalda.

Pogacar, el monstruo del ciclismo

Comparar números exige contexto. Pogačar ya había conquistado el Tour de Francia 2020 cuando estaba a un día de cumplir 22 años. Esa hazaña lo convirtió en leyenda temprana. Después sumó más Tours, clásicas como Lieja y Lombardía y una presencia dominante en el calendario. Es el mejor del mundo por consistencia, por palmarés y por capacidad de ganar en cualquier terreno. Es el campeón del mundo.

Por eso la estadística de Del Toro sorprende tanto. No significa que el mexicano tenga una carrera superior hoy, pero sí que su ritmo de victorias es extraordinario. En un deporte donde madurar toma años, él ya gana con frecuencia de estrella.

El salto que ilusiona a México

Del Toro también se convirtió en el primer campeón no europeo del UAE Tour. Su triunfo llegó con tres victorias de etapa para corredores nacidos en 2000 o después, un mensaje claro sobre la nueva generación. En el podio final compartió escena con rivales consolidados y dejó claro que no es promesa. Es presente.

Romper el empate con Raúl Alcalá tiene un peso cultural enorme. Alcalá abrió caminos en Europa en los 80 y 90, ganó etapas en el Tour y el Giro, llevó la bandera mexicana al pelotón grande. Del Toro toma esa estafeta y la acelera con números inéditos.

El ciclismo no se mide sólo en victorias tempranas. Se mide en longevidad, en grandes vueltas, en capacidad de sostener la presión. Pogačar ya probó que puede dominar la historia reciente. Del Toro apenas empieza.

Pero la señal es potente. 24 victorias antes de los 23 años, un récord nacional, un título WorldTour y la comparación inevitable con el mejor ciclista del planeta. México tiene en Isaac del Toro al ciclista que puede provocar que el deporte se vuelva muy popular.