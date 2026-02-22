Santos se prepara para cubrir multa millonaria en Liga MX

Este Clausura 2026, Santos vive uno de los momentos más oscuros en su historia dentro de la Liga MX y podría superar el peor torneo desde su llegada al máximo circuito (Clausura 2025) quedando condenado a pagar una multa que oscilará entre los 33 y 80 millones de pesos.

Sumando 1 solo punto luego de 7 partidos y manteniéndose en el último sitio de la tabla general, Santos deberá cambiar el rumbo de manera tajante, sin embargo, en el resto del calendario le quedan compromisos ante Cruz Azul, Chivas, América, Pachuca y Monterrey, duelos que -de mantener la dinámica- se encuentran destinados a perder.

Considerando su mal paso, el aficionado de Santos voltea a ver la tabla de cocientes, misma en la que los laguneros se encuentran en el 16º a 25 puntos del 15º, quedando destinado a pagar la multa que la Liga MX impone a los 3 peores equipos en los últimos 6 torneos.

Multas por tabla de cocientes en Liga MX

Estas son las posiciones que al final de este Clausura 2026 deberán cubrir con una multa que va aumentando de acuerdo a la posición en la que finalice:

Del 1º al 15º / no pagan multa alguna.

16 º / 33 millones de pesos.

17º / 47 millones de pesos.

18º / 80 millones de pesos.

De momento, los equipos que tendrían que pagar estas cantidades son: Mazatlán (18º), Puebla (17º) y Santos (16º).

Santos es último de la tabla general tras la Jornada 7 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Santos podría pagar los 80 millones de pesos

Considerando la cantidad de partidos jugados por cada uno de los equipos involucrados, Mazatlán es quien cuenta con un porcentaje más volátil, ya que al haber sido último de la tabla de cocientes en 2025, los Cañoneros vivieron una nueva suma de puntos, considerando únicamente el Apertura 2025 y el actual Clausura 2026.

Por su parte, Puebla suma 70 puntos en 92 partidos jugados, 6 por detrás de Santos y con un duelo entre ellos, mismo que será fundamental en caso de que La Franja termine con la victoria, ya que estaría reduciendo esta desventaja a solamente 3 unidades.

De tal forma, Santos -que actualmente es 16º- podría caer al 17º en caso de que Mazatlán tenga uno de sus mejores cierres de torneo, quedando únicamente el duelo directo ante Puebla por pagar 47 y no los 80 millones de pesos.

El último lugar de la tabla de cocientes en la Liga MX pagará 80 millones de pesos. Captura de pantalla.

Anteriormente en la Liga MX, quedar último en la tabla de cocientes representaba el descenso deportivo, sin embargo, ahora es suficiente cubrir la multa económica para mantenerse en el máximo circuito azteca.

BFG