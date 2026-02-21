El gol que terminó con el paso perfecto e invicto de Chivas en la Liga MX

En un partido de alarido con goles en los últimos minutos del partido, Cruz Azul derrotó 1-2 a Chivas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, arrebatándoles el invicto y el paso perfecto en el que representaba su séptimo partido en el Clausura 2026 de Liga MX.

Poniéndole sabor a este Clausura 2026 de Liga MX que está al borde de cumplir la mitad de su Fase Regular, Gabriel Toro Fernández fue quien adelantó a La Máquina en el controvertido minuto 33 que tanto ha ilusionado a la afición celeste desde semestres atrás.

Gabriel Fernandez celebra su sexto gol contra Chivas, su víctima preferida en la Liga MX. Mexsport

Son Armando Hormiga González sin opciones, y manteniéndose sin poder anotarle a Cruz Azul desde su debut como profesional, Gabriel Milito dio ingreso a Ángel Sepúlveda, quien hace apenas pocas semanas defendía la playera de Cruz Azul, sin embargo, fue relegado por Nicolás Larcamón, forzando su salida del equipo 9 veces campeón del futbol mexicano.

Ángel Sepúlveda aplicó la ‘ley del ex’ y Carlos Rodríguez sentenció

La historia estaba escrita desde antes y Sepúlveda, apenas segundos después de haber ingresado al terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, el 20 de Chivas se alzó por todo lo alto para rematar de cabeza y empatar un partido que parecía definido… pero las emociones aún no terminaban.

Fue entonces en el minuto 85 cuando un centro al área terminó siendo rematado por Carlos Rodríguez, quien mandó el balón al fondo de las redes y logró poner el 1-2 definitivo, mismo que representó una derrota para el Rebaño que frenó su invicto y su paso perfecto en el Clausura 2026.

De esta manera, la lista de víctimas para Chivas en el inicio del torneo se quedaron en: Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético San Luis, Mazatlán y América.

Pese a la derrota, Chivas se mantiene por todo lo alto de la tabla general de Liga MX, sumando 18 puntos por 16 de Cruz Azul, quienes se mantienen en el segundo peldaño producto de 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.

BFG