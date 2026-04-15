Parálisis en el gobierno de Estados Unidos pone en riesgo seguridad del Mundial 2026

A menos de dos meses del arranque del Mundial 2026 que atraerá a a millones de aficionados a 11 ciudades sedes en Estados Unidos, la parálisis financiera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a fracturar la organización del evento. Funcionarios de la administración advirtieron este miércoles ante el Senado que el cierre gubernamental no solo ha frenado la coordinación logística, sino que ha provocado una fuga de personal crítico en puntos estratégicos que afectaría a la organización.

Christopher Tomney, director de la Oficina de Conciencia Situacional del DHS y principal coordinador federal para el torneo, ofreció un diagnóstico sombrío durante una audiencia en el Congreso. Según el funcionario, la falta de presupuesto ha “obstaculizado nuestra coordinación con estados y localidades” y, por consecuencia, ha “reducido nuestros esfuerzos de planificación”.

Uno de los puntos más alarmantes es la pérdida de capital humano en la seguridad aeroportuaria. Tomney reveló que cientos de oficiales de la TSA, quienes trabajaban sin goce de sueldo, han renunciado definitivamente. “Simplemente no podemos reemplazar esa experiencia de la noche a la mañana”, sentenció, subrayando la vulnerabilidad en la que quedan las fronteras aéreas del país de cara a un flujo masivo de visitantes.

Por su parte, el FBI destacó que la seguridad tecnológica es una prioridad bajo amenaza. Douglas Olson, agente especial a cargo y coordinador del buró para el Mundial, señaló que los drones representan un peligro latente. “La amenaza es muy real. Está creciendo”, afirmó Olson, refiriéndose a la facilidad con la que se pueden adquirir estos sistemas frente a la dificultad técnica para detectarlos y neutralizarlos en entornos concurridos como estadios y fan fests.

El senador demócrata Chris Van Hollen expresó su temor de que la retórica del presidente Donald Trump y las restricciones migratorias desincentiven el turismo internacional. “Lo que más me preocupa es que factores no relacionados con la seguridad reduzcan los beneficios económicos que deberían fluir hacia las comunidades anfitrionas”, señaló Van Hollen, haciendo eco del malestar de los socios coorganizadores, México y Canadá, ante el clima político actual.