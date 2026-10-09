Kimi Antonelli admite problemas con el W17 de Mercedes: “Es difícil de conducir”

Kimi Antonelli sufrió con el W17 durante la calificación Sprint en Singapur, llegó con la esperanza de que el paquete de mejoras introducido el fin de semana pasado le diera el ritmo necesario para pelear los primeros lugares, pero el desempeño de su monoplaza no le dio las respuestas que buscaba, y lo dejó con más preguntas.

Durante el fin de semana pasado en Malasia, el italiano no se sintió cómodo con el comportamiento aerodinámico del auto al momento de atacar las curvas, por lo que para este GP de Singapur montó el antiguo alerón delantero; el cual se introdujo durante Canadá.

Pero, pese a dicha modificación, las actualizaciones en el piso y la nueva suspensión trasera siguen siendo un auténtico dolor de cabeza para el líder del mundial.

En la FP1 estaba luchando, todavía hay mucho que entender sobre este paquete, el coche es muy impredecible y es muy difícil armar una vuelta completa. Es una lástima porque vine con grandes expectativas, pero hasta ahora ha sido muy difícil”, expresó Kimi Antonelli al terminar la Sprint ShootOut.

La falta de un monoplaza estable le jugó en contra en los sectores uno y dos de Marina Bay, ya que es donde se encuentra la mayor cantidad de curvas y transiciones rápidas de dirección. Algo que no hace sentir cómodo a Antonelli, quien desde Malasia ha sufrido un exceso de sobreviraje.

Es realmente difícil de conducir, muy impredecible y muy difícil de completar una vuelta… Es una pena porque llegaba con muchas expectativas, pero hasta ahora ha sido muy difícil”, expresó.

Kimi Antonelli no encuentra respuestas en las actualizaciones de Mercedes reuters

El ritmo del W17 se ha visto comprometido, ya que en cambios de dirección no es estable, además de haber sufrido una desventaja de siete décimas ante Red Bull. Por lo que Kimi Antonelli considera que tendrá que remar contra la corriente, y contra su propio monoplaza.

Creo que va a ser un fin de semana difícil a menos que podamos sacar algo mañana, pero aparte de eso va a ser muy complicado, realmente no veo de dónde sacar siete décimas, pero nunca se sabe, tal vez esta noche, Bono y los ingenieros van a encontrar algo en el coche… Por supuesto que intentaré mejorar la conducción, y veremos mañana en dónde terminamos."

Nuevo contraste entre Antonelli y Russell

George Russell terminó en el segundo puesto, a tan solo 120 milésimas de segundo de Max Verstappen. A diferencia de Antonelli, el británico utilizó las especificaciones antiguas del monoplaza, con las que logró establecer un gran ritmo.

Podemos confirmar que la antigua specificación no está nada mal. Ya sabes, veremos qué trae mañana Kimi en la actualización. Como equipo, todavía nada nos dice que no esté funcionando, pero está impulsado por el cronómetro y el cronómetro no ha sido muy bueno todavía para la actualización, así que veamos y tal vez mañana sea un día diferente", declaró Russell al término de la calificación Sprint.

George Russell mostró un gran ritmo con las especificaciones pasadas reuters

En un circuito donde los adelantamientos son complicados, George Russell tendrá la oportunidad de recortar distancias con su compañero de equipo en el Campeonato Mundial, aunque la diferencia de 84 puntos representa una desventaja considerable.