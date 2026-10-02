Mercedes va por todo en Sepang: siete actualizaciones en el W17

Mercedes presenta un nuevo paquete de actualizaciones en el W17 enfocadas en tener mayor carga aerodinámica y mejorar el flujo del aire hacia la zona trasera del monoplaza. Siete actualizaciones concentradas en el piso, difusor y suspensión para dominar el GP de Baréin en Malasia.

Tras marcar el ritmo el fin de semana en el circuito de Bakú, Mercedes no renuncia a continuar en constante mejora su relación entre ritmo y eficiencia aerodinámica; es por eso que para el trazado de Malasia montaron un piso nuevo.

Históricamente, Malasia es uno de los circuitos más desafiantes para los pilotos, debido a que combina curvas rápidas, rectas largas y una eficiencia aerodinámica importante para la puesta a punto de los equipos.

Actualizaciones en el W17

Después de dominar el GP de Bakú con un ritmo sólido y prolífico, Mercedes trae consigo mejoras para no desperdiciar la oportunidad de volver a partir como el victimario de la parrilla; estos son los elementos que modificaron:

El W17 presenta en Malasia su mayor numero de actualizaciones desde el GP de Canada reuters

Piso nuevo



Borde delantero del piso

Esquina del piso

Superficie principal del piso

Suspensión, Esquina y Carrocería trasera.

La escudería rediseñó elementos horizontales del piso y añadió un nuevo elemento vertical con ranuras en la esquina del piso para administrar mejor la corriente de viento hacia el difusor. Estos cambios buscan mejorar la distribución de la presión, reducir las separaciones del flujo de aire y favorecer su paso hacia la parte trasera.

Asimismo, otro de los objetivos principales de las flechas plateadas al montar un nuevo borde delantero del piso es mejorar la gestión del flujo del aire, algo que es clave para maximizar el agarre del auto en curvas de alta velocidad y reducir el Drag en las rectas largas.

Al modificar completamente el piso del W17 (techo del difusor, paredes laterales, winglet), buscan generar carga aerodinámica mucho más consecuente y tener mayor estabilidad en curvas, sin importar si las condiciones cambian en relación con el asfalto.

El W17 presenta en Malasia su mayor numero de actualizaciones desde el GP de Canada reuters

El equipo se enfocó en trabajar arduamente en dichas actualizaciones, ya que desde el GP de Países Bajos sufrieron con la suspensión trasera, ya que el comportamiento era impredecible en curvas rápidas.

Para este fin de semana, en un circuito como Sepang, que se centra principalmente en curvas rápidas en el sector dos, Mercedes buscará con la nueva suspensión trasera mantener mayor estabilidad en el piso y favorecer la tracción en la salida de las curvas, sin sufrir ningún tipo de sobreviraje.