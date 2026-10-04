“Nos quedamos atrás en cuanto a ritmo”: Kimi Antonelli tras ser segundo en Sepang

Tras hacer una buena carrera, que le permitió aumentar la ventaja a 84 puntos en el Campeonato Mundial de pilotos ante su compañero de equipo, Kimi Antonelli es consciente que Mercedes dio menos de lo esperado durante el fin de semana del GP de Baréin en Malasia.

Problemas para encontrar solidez y estabilidad en las curvas de alta velocidad, exceso de degradación en los neumáticos traseros; y sobreviraje: fueron algunos de los problemas que enfrentaron George Russel y Kimi Antonelli durante el fin de semana en Sepang.

A pesar de las siete actualizaciones presentadas para la carrera, el ritmo y la carga aerodinámica quedaron a deber para los alemanes; quienes de nueva cuenta tuvieron un coche errático e impredecible en su eje trasero.

Hoy era el máximo que podíamos hacer (el segundo lugar)… Sepang es una pista fantástica. También fue bonito el ambiente; esperamos poder volver aquí en el futuro”, aseguró Antonelli.

Lo contrario a Red Bull, a quienes les bastó con modificar la geometría del piso para que Max Verstappen se sintiera cómodo y sacará ventaja a sus rivales en el trazado malasio. Ante esto, Kimi Antonelli no dudó en reconocer al cuatro veces campeón del mundo.

Muchas felicidades a Max y a Red Bull por su increíble fin de semana.”

El segundo lugar de Kimi Antonelli ocultó las dificultades que Mercedes enfrentó durante el Gran Premio de Malasia. El italiano tomó la punta en la arrancada, pero el W17 perdió terreno frente al RB22 conforme la carrera se estabilizó y las condiciones de pista cambiaron.

Andrea Kimi Antonelli reconoció falta de ritmo en Sepang reuters

Un error en la frenada de la curva 15 también le costó tiempo y permitió que Verstappen ampliara su ventaja, mientras George Russell terminó abandonando por un problema en la unidad de potencia. Con ese panorama, Antonelli reconoció que Mercedes todavía tiene trabajo por delante.

Max estuvo más rápido que nosotros durante todo el fin de semana... Nosotros, en cambio, nos quedamos un poco atrás en cuanto al ritmo. Al principio de la carrera realmente creía que podíamos ganar, pero al final del día Max hizo un trabajo fantástico… Por nuestra parte, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Hemos sufrido más de lo habitual, pero es un buen segundo puesto.”

La constancia de Antonelli pone el mundial contra las cuerdas

A pesar de no ganar sus últimas dos carreras, el piloto italiano logró sumar una buena ventaja. Tras el segundo lugar en Sepang, Kimi Antonelli llegó a 320 puntos y amplió a 84 unidades su ventaja sobre George Russell, quien abandonó por un problema en la unidad de potencia. Con siete Grandes Premios y una carrera Sprint todavía por disputar, quedan 183 puntos en juego, por lo que el título aún no está matemáticamente asegurado; sin embargo, el italiano ya construyó un margen que lo coloca en una posición privilegiada para conquistar el campeonato.