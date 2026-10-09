La parrilla de salida para la carrera sprint en Singapur de la F1 2026; ¿dónde arranca Checo Pérez?
Luego de que se confirmó la pole position de Max Verstappen, así queda la parrilla de salida para la carrera corta del sábado.
Luego de un momento de duda sobre la pole position de Max Verstappen para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, los comisarios de la FIA decidieron mantenerle su primer puesto, por lo que aspira a la victoria en la competencia corta de este sábado en el trazado de Marina Bay.
La posición de privilegio de Verstappen estaba en riesgo luego de que se consideró adelantó a Lewis Hamilton en la SQ1 en bandera amarilla, esto justo en una zona donde los restos del coche de Sergio Pérez estaban en el circuito. Los comisarios decidieron que, si bien el cuatro veces campeón del mundo sobrepasó al de Ferrari, fue el resultado de una maniobra de evasión.
El organismo rector indicó que, en caso de que Verstappen hubiera desacelerado más podría haber tenido otras consecuencias.
Verstappen arrancará a lado de George Russell. El piloto de Mercedes tendrá que pagar una penalización en la carrera del domingo, pero no así en la corta del sábado.
La parrilla de salida de la sprint del GP de Singapur
Fila 1
- 1 - Max Verstappen - Red Bull
- 2 - George Russell - Mercedes
Fila 2
- 3 - Charles Leclerc - Ferrari
- 4 - Oscar Piastri - McLaren
Fila 3
- 5 - Lando Norris - McLaren
- 6 - Lewis Hamilton - Ferrari
Fila 4
- 7 - Kimi Antonelli - Mercedes
- 8 - Liam Lawson - Racing Bulls
Fila 5
- 9 - Isack Hadjar - Red Bull
- 10 - Pierre Gasly - Alpine
Fila 6
- 11 - Franco Colapinto - Alpine
- 12 - Nico Hulkenberg - Audi
Fila 7
- 13 - Oliver Bearman - Haas
- 14 - Gabriel Bortoleto - Audi
Fila 8
- 15 - Fernando Alonso - Aston Martin
- 16 - Esteban Ocon - Haas
Fila 9
- 17 - Arvid Lindblad - Racing Bulls
- 18 - Lance Stroll - Aston Martin
Fila 10
- 19 - Alexander Albon - Williams
- 20 - Sergio Pérez - Cadillac
Fila 11
- 21 - Valtteri Bottas - Cadillac
- 22 - Carlos Sainz - Williams