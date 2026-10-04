F1: Estado del Campeonato tras el GP de Bahréin; ¿en qué lugar va 'Checo' Pérez?

Max Verstappen finalmente obtuvo su primera victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras Kimi Antonelli deja el Gran Premio de Bahréin en Malasia ampliando su ventaja en el liderato general.

El holandés terminó con su sequía de 301 días sin obtener triunfos en la categoría, luego de dominar una competencia que tuvo dos intentos fallidos de arranque y un sprint de cuatro giros para definir al ganador.

Detrás de Verstappen llegó Antonelli, quien se benefició de otro abandono de George Russell para extender su ventaja a 84 puntos en el liderato. El británico encabeza a un grupo de cinco pilotos en 48 unidades de separación.

El mexicano Sergio Pérez finalizó en el puesto 19, por lo que aún no abre su cuenta de puntos en el Mundial de Pilotos.

Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Bahréin en Malasia 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 320 George Russell - Mercedes - 236 Lewis Hamilton - Ferrari - 214 Charles Leclerc - Ferrari - 191 Lando Norris - McLaren - 188 Max Verstappen - Red Bull - 188 Oscar Piastri - McLaren - 128 Isack Hadjar - Red Bull - 96 Liam Lawson - Red Bull - 65 Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38 Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 27 Oliver Bearman - Haas F1 Team - 20 Gabriel Bortoleto - Audi - 10 Nico Hülkenberg - Audi - 7 Esteban Ocon - Haas F1 Team - 7 Fernando Alonso - Aston Martin - 7 Carlos Sainz - Williams - 7 Alexander Albon - Williams - 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1 Lance Stroll - Aston Martin - 0 Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0 Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Bahréin en Malasia 2026

Mercedes - 556 Ferrari - 405 McLaren - 316 Red Bull - 298 Racing Bulls - 90 Alpine F1 Team - 68 Haas F1 Team - 27 Audi - 17 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac F1 Team - 0

¿Cuándo será la próxima fecha de 'Checo' Pérez y la Fórmula 1?

La actividad del Gran Circo continuará el próximo fin de semana, ya que la Fórmula 1 terminará su gira por Asia con el Gran Premio de Singapur, pactado para el domingo 11 de octubre.