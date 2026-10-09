Verstappen mantiene la 'pole position' para la Carrera Sprint de Fórmula 1 en Singapur

Max Verstappen se libró de penalización alguna tras la calificación de la Carrera Sprint de la Fórmula 1 en Singapur, por lo que arrancará en la ‘pole position’ este sábado.

El holandés estaba bajo investigación por parte de los comisarios de la FIA, luego de adelantar a Lewis Hamilton bajo bandera amarilla, tras el accidente de Sergio Pérez. El británico reportó de inmediato lo sucedido.

Pero durante su comparecencia ante el cuerpo de arbitraje, se explicó que Verstappen abortó su vuelta lanzada tan pronto como adelantó a Hamilton, al tiempo que Hamilton le dio espacio para evitar interferir en la línea ideal.

Poco más de dos horas después de la sesión, la FIA dio el veredicto librando a Verstappen de algún castigo. Si bien hubo una infracción sobre los rebases bajo bandera amarilla, fue consecuencia de la diferencia de velocidades entre su auto y el de Hamilton.

El piloto del auto 44 estaba frenando y había reducido su velocidad a menos de 60 km/h en el punto en que se produjo el adelantamiento”, se explica en el informe de la FIA.

Dado que el auto 3 realizaba una vuelta rápida y aceleraba a la salida de la curva 7, mientras que el auto 44 había reducido la marcha, la diferencia de velocidad en el momento de la superposición fue significativa, a pesar de que el piloto del auto 3 también había comenzado a frenar”.

Los comisarios consideraron que el piloto del auto 3 reaccionó adecuadamente ante la bandera amarilla al levantar el pie del acelerador y reducir la velocidad. La velocidad del auto 3 en el punto del adelantamiento era unos 70 km/h inferior a la registrada en otra vuelta rápida realizada durante la misma sesión”.

“El piloto del auto 3 explicó que, para haber evitado el adelantamiento, habría tenido que frenar con gran intensidad, maniobra que, a su juicio, podría haber generado una situación de peligro”.

De este modo, Verstappen liderará la parrilla de la carrera corta en las calles de Marina Bay, a realizarse este sábado. El holandés ganó el Gran Premio de Bahréin en Malasia y ahora buscará meterse a la lucha por el tercer lugar del Mundial de Pilotos, al arrancar el fin de semana a 26 puntos de Hamilton.

George Russell le acompañará en la primera fila, seguidos de Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris. Por su parte, Hamilton saldrá sexto.