¡Jamás lo olvidará! Ovacionan a ‘La Hormiga’ González; sustituyó a Raúl Jiménez

Armando ‘La Hormiga’ González (20 de abril de 2003) se llevó los reflectores durante el partido México – Sudáfrica de la jornada 1 del Mundial 2026, al recibir una tremenda ovación al ingresar a la cancha del Estadio CDMX, en lo que significó un cambio generacional en la delantera de la Selección Mexicana, al ocupar el lugar de Raúl Jiménez.

Desde antes del silbatazo inicial, ‘La Hormiga’ González captó la atención de las cámaras y más de un mexicano se vio identificado con él, al cantar entre lágrimas el Himno Nacional Mexicano en su primer Mundial que disputa.

'La Hormiga' González debutó en un Mundial a los 23 años Reuters

El originario de Celaya, Guanajuato festejó con todo los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, éste último que celebró su primer tanto tras siete partidos en los Mundiales.

Al minuto 76 vino el cambio de la batuta delantera. Raúl Jiménez dejó la cancha y ‘La Hormiga’ González le aplaudió por la actuación que había tenido en la cancha. Luciendo el número 14, entró con todo para adaptarse a las circunstancias del partido.

Pero no sólo el delantero de 23 años fue ovacionado en el Estadio CDMX, sino también lo hicieron en los diferentes Fan Fest que se instalaron en nuestro país.

'La Hormiga' González entró de cambio al minuto 76 del México - Sudáfrica Mexsport

El sueño mundialista se cumplió para el jugador de Chivas del Guadalajara, quien jugó 14 minutos y ocho de tiempo agregado.

La Selección Mexicana cambió la historia de sus debuts en los Mundiales, al conseguir su primera victoria tras el 2-0 ante Sudáfrica.

‘La Hormiga’ González fue designado como “El Mejor Jugador del Torneo” Clausura 2026, distinción que le fue otorgado gracias al voto de los aficionados.

En un año futbolístico, el delantero mexicano sumó 24 goles, 12 en cada torneo. En el Apertura 2025 fue campeón de goleo.