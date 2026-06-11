Todos somos ‘La Hormiga’; emotivo canto en el Himno Nacional Mexicano

Varios momentos emotivos se vivieron en la Ceremonia de los Himnos Nacionales, donde suplentes y titulares se unieron en el círculo central. Una de las imágenes más representativas la dejó Armando ‘La Hormiga’ González, que estuvo al borde del llanto sobre el césped del Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial.

Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, por lo que las cámaras de televisión enfocaron a los seleccionados. En una de las tomas, se vio a ‘La Hormiga’ González al borde del llanto.

Emotiva ceremonia de los Himnos Nacionales Mexsport

El jugador de Chivas vive su primer Mundial. En el Torneo Clausura 2026, el futbolista fue designado como “El Jugador del Torneo”, distinción que fue otorgada mediante el voto de los aficionados.

En el Apertura 2025, ‘La Hormiga’ González se proclamó campeón de goleo con 12 anotaciones y para el Clausura 2026 volvió a alcanzar esa cifra futbolística para sumar 24 en un año futbolístico.

'La Hormiga' González se unió a la celebración del gol de Julián Quiñones Mexsport

Los usuarios de redes sociales, hicieron eco del gesto del jugador de 23 años.

“La Hormiga González llorando en el himno, la mejor época del año”.

“Ya me hizo llorar Morita y Hormiga”.

“Un momento inolvidable para el delantero de Chivas”.

“Yo con ‘La Hormiga’ aunque sea banca”.

“Mi ‘Hormiga’ te mereces estar ahí antes que nadie, estoy muy orgullosa de ti”.

“’La Hormiga’ entre lágrimas cantando el himno ante su primer Mundial”.