Oficial, la cerveza en el Estadio CDMX para el Mundial en menos de 300 pesos

Después de que pareciera un mito los precios de la cerveza se hizo oficial. La cerveza mexicana en el Estadio Ciudad de México tiene un costo de $290 los 710 mililitros, y la cerveza internacional se fijó en $310; sin embargo, si deseas combinar la cerveza con el cotizado vaso michelado el costo es de $140 por vaso, así que el total puede ser de hasta 450.

La venta de alcohol se fijó como inicio a las 10 de la mañana y terminará 30 minutos antes de que termine el segundo tiempo.

La venta de cerveza terminará 30 minutos antes de que termine el segundo tiempo del México - Sudáfrica Diana Pérez

El agua está en 80 pesos, el refresco en $160 y la cerveza sin alcohol en $280.

En la oferta culinaria hay tacos, sushi, pizzas, tortas y esquites. Los costos son de 500 pesos la hamburguesa con refresco, las papas en 200, tres tacos de sirloin en 480.

Las palomitas cuestan $190, la pizza individual $170.

El costo promedio por persona oscilará entre los $600 y $1000 pesos con consumos razonables.