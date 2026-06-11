Aficionados mexicanos lanzan a coreano en lo alto en Fan Fest

Un aficionado coreano no olvidará una de las mejores experiencias que pasó en un Fan Fest de Guadalajara, cuando fue lanzado al aire por parte de mexicanos.

El seguidor asiático se encontró en medio de los aficionados de la Selección Mexicana, cuando de repente lo agarraron entre varios para lanzarlo. Eso sí, el joven coreano no perdió su teléfono que llevaba en su mano derecha.

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Incluso, un mexicano le pidió una fotografía para ‘inmortalizar’ el hecho. Después, los aficionados gritaron “¡Coreano, coreano, coreano!”.

Corea del Sur también debutará este jueves 11 de junio de 2026, cuando se mida a Chequia en el Estadio Guadalajara a las 8 de la noche, actividad del Grupo A del Mundial.

La selección coreana tiene su campo de entrenamiento en Verde Valle, instalaciones de las Chivas del Guadalajara.

El próximo jueves 18 de junio de 2026, Corea del Sur se enfrentará a la Selección Mexicana en el Estadio Guadalajara y cerrará la Fase de Grupos contra Sudáfrica en el Estadio Monterrey, el miércoles 24 de junio.