Isaac del Toro reaparece en bicicleta: ¿cuándo volverá a competir el ciclista mexicano?

La espera por ver nuevamente el suéter tricolor en las carreteras de Europa ha comenzado su cuenta regresiva. Tras semanas de silencio y una rehabilitación meticulosa, Isaac del Toro ha roto el hermetismo con una sola imagen que ha devuelto la calma al ciclismo mexicano. Mediante sus redes sociales, el bajacaliforniano compartió una fotografía que es, en esencia, un parte médico de victoria al mostrarse montado sobre su bicicleta, portando el uniforme del UAE Team Emirates y luciendo con orgullo la franja verde, blanca y roja que lo distingue como el actual campeón nacional de México.

Esta es la primera vez que el Torito se deja ver en plena actividad desde aquel accidentado pasaje en la Vuelta al País Vasco (Itzulia). La imagen deja entrever que la rotura en el muslo derecho ha comenzado a ceder y que marca el inicio de la fase de intensidad necesaria para encarar el verano más importante de su joven carrera.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes, probable reaparición

Aunque la inercia del pelotón internacional tiene la mirada puesta en el inicio del Giro de Italia, Isaac del Toro no figura en la lista de salida de la "Corsa Rosa". Esta ausencia no responde a una secuela de su lesión, sino a una estrategia de gestión de talento diseñada por el UAE Team Emirates desde febrero. El plan para el mexicano nunca fue el desgaste prematuro en Italia, sino una maduración gradual orientada hacia el Tour de Francia, donde el equipo busca que adquiera experiencia en la máxima vitrina del deporte.

El escenario principal para su regreso oficial a la competición es el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Esta carrera, programada del 7 al 14 de junio en territorio francés, se perfila como el examen definitivo para probar la resistencia de su muslo derecho tras el desgarro sufrido en la tercera etapa de la Itzulia. La orografía de esta región de Francia servirá como el simulacro ideal antes de afrontar el Tour de France del 4 al 26 de julio. Para Del Toro, estos kilómetros serán vitales para recuperar el ritmo que lo llevó a dominar la Tirreno-Adriático a inicios de temporada con una ventaja de 40 segundos sobre Matteo Jorgenson.

Del Toro compartió una fotografía en la bicicleta en San Remo Instagram Isaac del Toro

Un vacío en las clásicas y descenso en la clasificación

La lesión muscular no s´plo le arrebató la posibilidad de pelear por la Itzulia, sino que lo borró del mapa de las prestigiosas clásicas de primavera. El ciclista de 22 años tuvo que observar desde la barrera tres citas donde sus condiciones de escalador y rodador lo colocaban como un contendiente peligroso. La Amstel Gold Race, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja fueron algunas de las competencias en las que no pudo pedalear.. Perderse el tríptico de las Ardenas fue un golpe anímico para el ensenadense, quien buscaba validar su estatus en circuitos de alta exigencia técnica.

El mexicano se encuentra como el tercer mejor ciclista del mundo en la actualidad, por detrás de dos figuras que rozan lo sobrehumano: su compañero de equipo y líder del ranking, Tadej Pogacar, y el danés Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar (izq.) e Isaac Del Toro (der.) se felicitan luego de haber hecho el 1-3 para el UAE Team en la clásica Strade Bianche. AFP

El camino hacia el Tour de Francia

El proceso de recuperación, que se estimó entre cuatro y cinco semanas, ha entrado en su etapa final gracias a la infraestructura médica del equipo emiratí. La aparición de Isaac entrenando con el suéter de campeón nacional es la señal de que el trabajo de fuerza y fisioterapia ha cumplido su objetivo de cara a mediados de mayo.

El objetivo ahora es la progresión. Con la victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos en su palmarés de este año, Del Toro busca llegar al Tour de Francia no sólo para cumplir con el expediente de la experiencia, sino para demostrar que su recuperación ha sido absoluta.