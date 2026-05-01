'Checo' Pérez avanza un puesto en la parrilla de la Sprint en Miami tras sanción a Albon

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará en el lugar 18 en la parrilla para la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, luego de la penalización que recibió Alex Albon, que fue consecuencia de un error de los comisarios.

A pesar de terminar en la posición 14 en la Sprint Qualifying, el tailandés fue investigado por no respetar los límites de pista en la Curva 6 durante su última vuelta lanzada de la SQ1, en la que había superado por 65 milésimas a Liam Lawson para ser el último piloto en avanzar a la siguiente fase.

Por esta misma razón fue por la que el neozelandés se quedó por varios minutos en su auto antes del arranque del segundo segmento, esperando a que la investigación sobre el integrante de Williams fuera inmediata.

Pero la FIA admitió que esta situación no fue comunicada sino hasta que arrancó la SQ2, por lo que impusieron un castigo posterior a la sesión.

El tiempo del auto 23, registrado en la vuelta en la que se excedieron los límites de la pista, fue suficiente para clasificarlo a la SQ2”, explica el boletín del organismo.

Por lo tanto, cuando los comisarios fueron informados de que el auto 23 se había salido de la pista y que su vuelta podría haber sido anulada, ya se encontraba en pista durante la SQ2”.

Dado que se trataba de una situación inusual, los comisarios decidieron resolver el asunto ejerciendo su autoridad conforme al Artículo 11.7.1.a del Código Deportivo Internacional, anulando el tiempo de la vuelta en cuestión en la SQ1”.

Como el auto 23 no debería haber accedido a la SQ2, todos los tiempos de vuelta de la SQ2 serán anulados”.

Lawson esperaba una sanción inmediata... Red Bull Content Pool

De este modo, Albon descenderá a la posición 19 en la parrilla, siendo Sergio Pérez fue uno de los beneficiados al avanzar una casilla en el orden de salida.

Tras la sesión, Lawson cuestionó a la FIA por no percatarse de la situación a tiempo, en una jornada en la que sufrió con el rendimiento de frenos, además de tener un pinchazo y una mala ubicación de salida en el final.

Honestamente, no entiendo cómo es posible, pero según tenemos entendido, literalmente superó los límites de la pista y pasó a la SQ2”, expresó el piloto de Racing Bulls, quien arrancará en el puesto 16.

La FIA también investigó a Lando Norris por un supuesto manejo a baja velocidad durante la SQ2, aunque se determinó que no fue el caso. Además, se le dio permiso a los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, de participar en la carrera Sprint, luego de no establecer tiempos competitivos en la calificación.

La Sprint del Gran Premio de Miami comenzará este sábado a las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México).