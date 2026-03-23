Isaac del Toro no descansa: El mexicano correrá la E3 Saxo Classic este viernes

El mexicano Isaac del Toro se preparaba para unos días de descanso luego de su desgaste en la Milán-San Remo donde fue una pieza clave en la victoria de su compañero Tadej Pogacar, pero parece que eso tendrá que esperar porque todo indica que volverá a su bicicleta este viernes.

El joven talento mexicano, quien ha tenido un inicio de temporada 2026 de ensueño, ha sido confirmado de último minuto para participar en la prestigiosa E3 Saxo Classic. Con la ausencia de figuras como Tadej Pogacar y Wout van Aert, el originario de Ensenada surge como la gran amenaza para el favorito, Mathieu van der Poel, esto según informa el medio holandés Wielerflits.

De acuerdo con el organizador de la carrera, Jacques Coussens, Del Toro fue integrado al equipo UAE Emirates como el sustituto de lujo del lesionado Tim Wellens.

Esto significa un nuevo reto para el mexicano al tener que encarar un terreno de adoquines, condiciones que ya ha enfrentado pero ahora existen las dudas de cuál será su potencial tras su fuerte inicio de campaña ganando el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, donde ya demostró que sus actuaciones del 2025 solo fueron un aviso de su potencial.

Próximas competencias confirmadas para Isaac Del Toro

El calendario del ciclista bajacaliforniano no iba a tener actividad hasta el 6 de abril cuando estaría en la Vuelta del País Vasco, competencia que mantiene en el radar. La preparación del mexicano está enfocada en llegar de la mejor forma al Tour de Francia que arrancará el 4 de julio.

Antes de enfrentar la “Grande Boucle” correrá el 7 de junio la Tour Auvergne - Rhône-Alpes en Francia y, aún se espera la confirmación de su participación en las Clásicas de las Ardenas, todo ello con el solo objetivo de convertirse en un contendiente en Francia, tal como lo fue en el Giro de Italia en el 2025.