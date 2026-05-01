Templario es nuevo Campeón Mundial Medio; CMLL se impone a MLW

Templario vivió su noche mágica, después de conquistar el Campeonato Mundial Medio de Major League Wrestling, al derrotar al japonés Kushida en la lucha estelar de la función especial entre gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y MLW, que se realizó en la Arena México.

El CMLL suma dos años en que gana la mayoría de las batallas entre empresas. En esta ocasión se impuso 5-2, con la conquista de un Campeonato Mundial, aunque quedaron en el intento dos títulos, que conservaron los representantes de MLW.

Al inicio de la función, César Durán, presidente de la MLW, calentó el ambiente al advertir que los aficionados mexicanos iban a llorar y sus campeones humillarían al CMLL.

“Esta noche van a llorar, va a ver lágrimas. En esta Catedral viven del pasado… He traído a gente que he descubierto en las calles, otras competiciones. Me tienen que agradecer que he traído a los campeones de MLW para humillar al CMLL”, declaró.

El originario de Calpulalpan, Tlaxcala, sacó el orgullo mexicano. Soportó los diversos castigos al brazo izquierdo que le aplicó Kushida. Un vaivén de emociones y castigos estuvieron a la orden del día. Ikuro Kwon, second del japonés, intervino cuando pudo, pero el gladiador del CMLL no se desconcentró. Incluso, el réferi no vio un foul hacia el tlaxcalteca.

Templario aplicó un castigo a la espalda sobre Kushida para después rendirlo con toque de espalda, con lo que se llevó el triunfo y el Campeonato Mundial Medio de MLW. Ahora, el mexicano fija la mirada en Douki por el Campeonato de Peso Medio de IWGP.

“Kushida es muy bueno para los castigos, tiene un jiu-jitsu muy avanzado. Tenía de second, Neón, estaba bien protegido. Quisieron hacer fiesta para poder ganarme, pero pienso que venía preparado en todos los aspectos”, declaró Templario al finalizar la lucha.

RESULTADOS DE LA FUNCIÓN CMLL VS MLW 2026:

- Templario vs. Kushida: Ganó CMLL.

- Soberano Jr y Ángel de Oro vs. Austin Aries y Trevor Lee: Ganó CMLL.

- Neón vs. Diego Hill: Ganó CMLL.

- Averno y Euforia vs. Bishop Dyer y Donovan Dijak: Ganó MLW (Retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas).

- Garra Negra vs. Shotzi: Ganó MLW (Retuvo el Campeonato Mundial Femenil).

- Olympia vs. Lady Frost: Ganó CMLL.

- Calavera Jr I y Calavera Jr II vs. Ikuro Kwon y Okumura: Ganó CMLL.